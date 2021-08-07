Brown, 2022 araçlarında DRS'yi tutma fikrini destekliyor

2022 yılında Formula 1'e yeni araç kuralları getirilecek. Hedef daha yakın yarışlar geçirilmesini ve daha basit aerodinamikler sayesinde geçişleri kolaylaştırmayı sağlamak.

DRS, geçtiğimiz ay Formula 1'in lansmanını yaptığı tam skala 2022 aracında bulunmasa da Formula 1 patronları sistemi en az bir sezon daha araçta tutmaya karar verdi.

Brown, yeni düzenlemelerin yarış üzerinde istenen etkiye sahip olacağı konusunda iyimser olmasına rağmen, araçların piste çıkana kadar DRS'yi araçta tutma kararının "iyi bir fikir" olduğuna inandığını belirtti.

''Sanırım hem takımdakilerin hem de başkalarının bana söylediklerinden yola çıkaran bunun iyi çalışacağını düşünüyorum. Ancak bunu pist üzerinde görene kadar bilemezsiniz.''

''DRS'yi ilk başlarda araçlarda tutmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ancak sonrasında, sprint yarışlarında olduğu gibi, araçları pistte görmeliyiz. İşleyiş beklenen gibi oldu mu, modifikasyon yapıldı mı, DRS'e ihtiyaçları var mı, DRS'yi daha uzun mu daha kısa mı sporda tutmalıyız gibi soruların cevaplarını çözmeliyiz.''

''Çünkü aynı sprint yarışı gibi, veriler, görseller ve çizimler üzerinde çalışıyoruz ve aracı pist üzerinde görene kadar bilemeyeceğiz.''

''Herkes konsept olarak tasarımın işe yaraması gerektiğini düşünüyor. Ancak araçları pistte görene kadar bilemeyeceğiz.''

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff de DRS'nin yeni kurallar nedeniyle gereksiz olabileceğine ancak taraftarlar için yarışları daha iyi yapmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Wolff, ''Bence DRS araçlara eklendi çünkü araçlar yere basma gücü anlamında çok verimlilerdi ve bu yüzden de araçların takibi mümkün değildi.''

''DRS'nin yaratığı etki aslında şu anda tam olarak anlaşılamıyor.''

''Bu bir aerodinamik cihazı ve bence sporu oldukça çekici kıldı. Ancak eğer gelecekte daha kolay takip yapılacaksa, DRS'nin kullanımı gereksiz olabilir. Günümüzde ise şovun harika bir parçası.'' ifadelerini kullandı.