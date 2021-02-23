Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

McLaren, geçen yıl orta gruptaki mücadeleyi kazanmış ve şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Bunda, Ferrari'nin bir önceki yıla kıyasla hem şaside hem de güç ünitesinde yaşadığı sorunlar dolayısıyla geriye düşmesinin de payı vardı. Çünkü, uzun süredir kimse büyük kaynaklara sahip olan Mercedes, Red Bull ve Ferrari'yi geçemiyordu.

Ferrari'nin bu yıl güçlü şekilde dönmesi bekleniyor ve ayrıca Sebastian Vettel'in Aston Martin'le ne yapacağı da merak konusu.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, sözlerine Vettel hakkında konuşarak başladı: "Diğer takımlarla olan mücadele, geçen yılın sonunda bıraktığımız yerden devam edecek. Tek fark, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in Aston Martin'e katılması olacak."

"Geçen sezonu en iyi şekilde geçirmedi fakat şimdi son derece motive ve en iyi seviyesine geri dönecek. Bu faktörü hesaba katmalıyız."

Brown, Ferrari'nin geçen yılki performansının bir "istisna" olduğunu da düşünüyor.

"Ferrari elbette daha iyi hale gelecek. Ancak kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Sadece Ferrari'nin önüne geçmek için değil, diğer dokuz takımın tamamının önüne geçmek için çabalamalıyız."

"Geçen yıl harika bir sezon geçirdik. Oysa Ferrari bazı sorunlar yaşadı ve bu sezonu altıncı sırada bitirirlerse şaşırırım. Geçen yılın sonucunun bir istisna olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum."

"Ferrari, iki güçlü sürücüye sahip harika bir takım. Bu sezon çok sıkı bir mücadele olacak."