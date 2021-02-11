Brown: "2021'de kendimizi beşinci sırada bile bulabiliriz"

McLaren, Mercedes motorundan ayrılmasının ardından, arka arkaya dört yıl podyuma çıkamamış ve adeta dibe vurmuştu.

2019 yılında dört senelik bir aranın ardından ilk kez podyuma çıkan İngiliz ekip, geçen yıl turbo hibrit motorlar dönemindeki en iyi yılını geçirdi ve 2 podyum aldığı yılı 202 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Yıl Galibiyet Podyum Puan Klasman 2012 7 13 378 3. 2013 - - 122 5. 2014 - 2 181 5. 2015 - - 27 9. 2016 - - 76 6. 2017 - - 30 9. 2018 - - 62 6. 2019 - 1 145 4. 2020 - 2 202 3.

Takım 2021 yılında Mercedes motoruna geçecek. Red Bull/Mercedes ile aradaki farkı daha da kapatmak istiyorlar.

Xinhua'ya konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, performansları hakkında net bir şey söylemek için erken olduğunu ancak yılın kendileri adına tahmin edilenden daha zor geçebileceğini söyledi.

Brown, “Bu sezon bir öncekine çok benzeyecek. Geçen yıl üçüncü sıradan yedinci sıraya kadar her takım, bir noktada şampiyonada üçüncü sıraya yükseldi. Mücadele yine çok sıkı olacak. Umarım Mercedes ile aradaki farkı kapatabiliriz ama beşinci sıraya da düşebiliriz. Sezonu nerede bitireceğimizi kim bilebilir? Ancak, başarılı bir yıl geçireceğimize eminim."

"Büyük değişiklikler gerçekleştiğinde, buna uyum sağlamak zaman alıyor. Motor tedarikçisini değiştirdik ve motorun şasiye entegrasyonuyla ya da dayanıklılıkla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yıl sezon öncesi testlerinin sayısını da azalttık. Sezonun ilk yarışını heyecanla bekliyoruz ama aynı zamanda biraz da endişeliyiz. Testler için hiç bu kadar az zamanımız olmamıştı ama bence bunun için iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Formula 1'in geleceğine de değinen Brown, "Şimdi herkes motor sporlarının geleceğinden bahsediyor. Elektrikli veya hidrojenli motorlara geçecek mi? Eminim ki Formula 1, hangi yoldan giderse gitsin gelişmeye, en iyisi olmaya devam edecek. Formula 1'in geleceği konusunda endişelenmiyorum. Bence sporun modası geçmeyecek çünkü zamana hep ayak uyduruyor." diye ekledi.