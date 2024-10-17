Brown: "2020'de McLaren'ın iflas etmesine 'bir ya da iki ay' kalmıştı"

McLaren geçtiğimiz 16 ay içinde pistte kayda değer bir toparlanma sergilemekle kalmadı aynı zamanda mali durumunda da iyileşmeye gitti.

Brown, icra direktörü olarak başladığı McLaren Racing'deki CEO'luk görevinde henüz iki yılını doldurduğunda kariyerinin en büyük kriziyle karşılaştığını açıkladı.

Brown, The New York Times'a verdiği bir röportajda, "Takıma girdiğimde, ne kadar kötü bir durumda olduklarının farkında değildim."

"Ortada McLaren tarihinin en kötü sezonunu geçiren bir takım, sponsor eksikliği, performans göstermeyen bir araç ve takımda olmak istemeyen pilotlar."

"Ayrıca çok fazla suçlama, komplo teorisi ve güven eksikliği vardı."

"Bu gidişatı düzeltmek, bazı değişiklikler yapmak, her seferinde bir adım atarak yepyeni bir liderlik ekibi oluşturmak biraz zaman aldı." dedi.

Brown, doğru insanlarla McLaren'ın doğru yönde ilerlediğini ve biraz ivme kazandığını söyledi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, preparing to drive in the championship winning McLaren MP4-27 for the historic F1 cars demonstration Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

F1 2020'de yarışmaya devam etmeyi başarsa da, bu pistlerin tribünlerinde hiç taraftarın olmadığı koşullar altında gerçekleşti.

Gelirler azaldıkça McLaren, ayakta kalabilmek için personel çıkarma ve varlıklarını satma gibi önlemler almak zorunda kaldı.

Brown, "Ben başladığımda yılda 100 milyon pounddan fazla kaybediyorduk."

"Ekibi koruyup kolluyordum, 'Her şey harika' diyordum ama her şey harika değildi. Büyük bir mali sıkıntı içindeydik."

"Sponsorluk durdu, ödül parası önemli ölçüde azaldı. Bu bizi neredeyse iflas ettiriyordu. İflas etmeye bir ya da iki ay uzaklıktaydık."

McLaren, takımın %15 hissesinin New York'lu spor yatırım grubu MSP Sports Capital'e 185 milyon pound karşılığında satılmasıyla kurtuldu. Buna ek olarak McLaren, Woking'deki Teknoloji Merkezi'ni 20 yıllık geri kiralama karşılığında 170 milyon pounda sattı.

Brown, "Parayı bulacağımıza veya hissedarların nihayetinde adım atacağına dair içimde hep bir inanç vardı."

"Çok stresliydim ama her zaman günün sonunda bir yolunu bulacağımızı hissettim ve bulduk da." dedi.