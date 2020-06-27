Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"

Şu anda 2020 sezonu için sadece sekiz resmi yarış planlandı ve sezon, önümüzdeki hafta Avusturya'da başlayacak. Fakat önümüzdeki günlerde daha fazla yarışın teyit edilmesi bekleniyor.

F1 CEO'su Chase Carey sürekli olarak en az 15 yarışlık bir takvim olacağını söyledi, ancak şu ana kadar Avrupa dışındaki herhangi bir yarış teyit edilmedi.

Sezonun yeniden başlamamasının takımlar için ne kadar zor olacağı sorulduğunda Brown, finansal açıdan zor olacağını açıkça ortaya koydu.

F1 podcastinde Brown, “Bence hepimiz için çok zor olurdu. Tüm bu şeyleri yaşadık ve biz de dahil olmak üzere pek çok takım için çok zordu."

“Bence dikkatli olacağız ve sezona başlayacağımız konusunda bir kesinlik var, ancak umduğumuz kadar yarışa katılabileceğimizin bir garantisi olduğunu düşünmüyorum."

“Sanırım yarışacağız. Ama bu, hayatın normale döndüğü anlamına gelmiyor. Bence çok dikkatli ve çok gayretli olmalıyız, kurallara uymalı ve çok muhafazakar davranmalıyız."

"Açıkçası hepimiz yarışa geri dönme konusunda son derece heyecanlıyız. Bence spor, dünya çapında harika bir ilaç/terapi ve TV reytingleri ya da izlenmeler çok güçlü olacak."

“Bence başımızı önümüze eğmeli ve bu yılı geçebileceğimizden emin olmalıyız. Eğer başarılı olursak, son 3-4 ay içinde harika bir iş çıkardığımız anlamına gelecek. Ama önümüzde hâlâ gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunun farkında olmalıyız." dedi.

Brown, 2021 ve sonrası için daha düşük bir bütçe sınırı konusunda anlaşmalarının spor için çok önemli bir adım olacağı görüşünde.

“Sonuçtan memnunum. Bence spor artık çok daha sürdürülebilir, bence sporu daha rekabetçi hale getirecek ve nihayetinde taraftarlar 'COVID sezonunun' ya da sezon dışı çalışmamızın kazananları olacak."

“Ve bence taraftarlar kazanıyorsa, spor kazanır. Çünkü televizyona yön verir, takvime katılmak isteyen daha fazla ülke ortaya çıkarır ve bu da katılmak isteyen daha fazla sponsora yol açar."

“Bu noktaya gelmek kolay değildi, herkes her zaman aynı çizgide değildi, ama sonunca bence çok iyi bir noktaya geldik."

Haas, Alfa Romeo ve Williams ile birlikte McLaren da Avusturya GP öncesi F1 testi yapmamayı seçtik.

Brown, Carlos Sainz ve Lando Norris'in F1 aracındaki sürüş eksikliği nedeniyle dezavantajlı olmayacağını söylüyor.

“Dezavantajlı olacaklarını düşünmüyorum. Carlos ve Lando'nun görüşlerine dayanarak bunu söylüyorum. Onlarla biraz karting yaptım ve ayrıca F3 aracını sürdüler."

“Onlar harika sporcular ve attıkları beş turun ardından her şey normale dönecek. Bence bu seviyedeyken normal tempoyu yakalamaları pek de uzun sürmüyor. ”