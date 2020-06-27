Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"

paylaşım
yorumlar
Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Haz 2020 08:53

McLaren Formula 1 takım patronu Zak Brown, 2020 Formula 1 takviminin şu anda tahmin edilenden daha kısa olabileceğini düşünüyor.

Şu anda 2020 sezonu için sadece sekiz resmi yarış planlandı ve sezon, önümüzdeki hafta Avusturya'da başlayacak. Fakat önümüzdeki günlerde daha fazla yarışın teyit edilmesi bekleniyor.

F1 CEO'su Chase Carey sürekli olarak en az 15 yarışlık bir takvim olacağını söyledi, ancak şu ana kadar Avrupa dışındaki herhangi bir yarış teyit edilmedi.

Sezonun yeniden başlamamasının takımlar için ne kadar zor olacağı sorulduğunda Brown, finansal açıdan zor olacağını açıkça ortaya koydu.

F1 podcastinde Brown, “Bence hepimiz için çok zor olurdu. Tüm bu şeyleri yaşadık ve biz de dahil olmak üzere pek çok takım için çok zordu."

“Bence dikkatli olacağız ve sezona başlayacağımız konusunda bir kesinlik var, ancak umduğumuz kadar yarışa katılabileceğimizin bir garantisi olduğunu düşünmüyorum."

“Sanırım yarışacağız. Ama bu, hayatın normale döndüğü anlamına gelmiyor. Bence çok dikkatli ve çok gayretli olmalıyız, kurallara uymalı ve çok muhafazakar davranmalıyız."

"Açıkçası hepimiz yarışa geri dönme konusunda son derece heyecanlıyız. Bence spor, dünya çapında harika bir ilaç/terapi ve TV reytingleri ya da izlenmeler çok güçlü olacak."

“Bence başımızı önümüze eğmeli ve bu yılı geçebileceğimizden emin olmalıyız. Eğer başarılı olursak, son 3-4 ay içinde harika bir iş çıkardığımız anlamına gelecek. Ama önümüzde hâlâ gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunun farkında olmalıyız." dedi.

Brown, 2021 ve sonrası için daha düşük bir bütçe sınırı konusunda anlaşmalarının spor için çok önemli bir adım olacağı görüşünde.

“Sonuçtan memnunum. Bence spor artık çok daha sürdürülebilir, bence sporu daha rekabetçi hale getirecek ve nihayetinde taraftarlar 'COVID sezonunun' ya da sezon dışı çalışmamızın kazananları olacak."

“Ve bence taraftarlar kazanıyorsa, spor kazanır. Çünkü televizyona yön verir, takvime katılmak isteyen daha fazla ülke ortaya çıkarır ve bu da katılmak isteyen daha fazla sponsora yol açar."

“Bu noktaya gelmek kolay değildi, herkes her zaman aynı çizgide değildi, ama sonunca bence çok iyi bir noktaya geldik."

Haas, Alfa Romeo ve Williams ile birlikte McLaren da Avusturya GP öncesi F1 testi yapmamayı seçtik.

Brown, Carlos Sainz ve Lando Norris'in F1 aracındaki sürüş eksikliği nedeniyle dezavantajlı olmayacağını söylüyor.

“Dezavantajlı olacaklarını düşünmüyorum. Carlos ve Lando'nun görüşlerine dayanarak bunu söylüyorum. Onlarla biraz karting yaptım ve ayrıca F3 aracını sürdüler."

“Onlar harika sporcular ve attıkları beş turun ardından her şey normale dönecek. Bence bu seviyedeyken normal tempoyu yakalamaları pek de uzun sürmüyor. ”

Sonraki haber
Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"

Önceki haber

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"

trending Bugün

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
Formula 1 / Formula 1
1s

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"
Formula 1 / Formula 1
9dk

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"

F1, Ecclestone'un ırkçılıkla ilgili yorumlarına tepki gösterdi
Formula 1 / Formula 1

F1, Ecclestone'un ırkçılıkla ilgili yorumlarına tepki gösterdi

Red Bull: "Verstappen yarışmak için yaşıyor ve şampiyonluk yolunda herkesi yenebilir"
Formula 1 / Formula 1

Red Bull: "Verstappen yarışmak için yaşıyor ve şampiyonluk yolunda herkesi yenebilir"

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Haber video
Formula 1 / Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Williams, 2020 F1 renk düzenini tanıttı!
Formula 1 / Formula 1

Williams, 2020 F1 renk düzenini tanıttı!

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"
Formula 1 / Formula 1
1s

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"

Son Haberler

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"
Formula 1 / Formula 1
9dk

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"
Formula 1 / Formula 1
1s

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
Formula 1 / Formula 1
1s

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor
Formula 1 / Formula 1
2s

Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

1s
2
Formula 1

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

3
Formula 1

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"

9dk
4
Formula 1

F1, Ecclestone'un ırkçılıkla ilgili yorumlarına tepki gösterdi

5
Formula 1

Red Bull: "Verstappen yarışmak için yaşıyor ve şampiyonluk yolunda herkesi yenebilir"

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"
F1

Brown: "2020 F1 sezonu umulduğu kadar uzun olmayabilir"

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"
F1

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
F1

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor
F1

Ocon, simülatörde F1'e girme ihtimali bulunan Portimao pistine hazırlanıyor

Haas, Alfa Romeo ve Williams, sezon öncesi testi yapmayacak
F1

Haas, Alfa Romeo ve Williams, sezon öncesi testi yapmayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.