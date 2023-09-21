Prime'a abone ol
Önceki / AlphaTauri ve Alpine F1 takımlarındaki son güncellemeler Sonraki / Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı"
Formula 1 Haberler

Brown: "11. F1 takımı gridi sulandırmayacak, gride değer katacak"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in neden "kaliteli" bir 11. takımı kabul etmesinin mevcut takımları sulandırmayacağını, aksine doğru koşullar altında onlara değer katacağını açıkladı.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, takım müdürleri basın toplantısında

FIA, mevcut 10 takımın ötesine geçmek için birkaç giriş talebi aldı.

Michael Andretti'nin yüksek profilli teklifinin yönetim organı tarafından onaylanmaya yakın olduğuna inanılıyor. Ancak Andretti, herhangi bir girişi onaylamak zorunda olan F1'in ve ödül fonlarının sulandırılacağı endişesiyle takımların çoğunun sert direnişiyle karşı karşıya.

Motorsport.com ve Autosport'un kardeş web sitesi Motorsport-Total'e konuşan McLaren CEO'su Brown, mevcut 200 milyon dolarlık sulandırma (değer kaybetme) karşıtı ücretin 2026'dan itibaren bir sonraki Concorde Anlaşması'nda en az üç katına çıkarılması koşuluyla, uygulanabilir bir genişleme programının mevcut takımlar için mali açıdan faydalı olabileceğine inanıyor.

Ödül parasını azaltacak bir 11. takımı neden desteklediği sorulduğunda Brown, "Çünkü o paradan vazgeçmeyeceğime inanıyorum."

"Doğru kaynaklara sahip doğru takım olmalı. Bir an için öyle olduğunu varsayalım. Eğer doğru bayilik ücretini öderlerse - ki bu 200 milyon değil, diyelim ki 700 milyon - o zaman 70 milyon alırım."

"11. takımın dahili yılda yaklaşık 10 milyon eder. Yani 70 alırsam, bu beni yedi yıl idare eder."

"O zaman sadece girmek 700'e mal oluyorsa, bayilik değerinde 700 milyon daha yaratmış olur. Yani, bugün değerim neyse, bir sayı seçin... iki milyar, şimdi 2.7 milyar değerindeyim."

The new Andretti Global logo

Yeni Andretti Global logosu

Fotoğraf: Andretti Autosport

"Ayrıca, 11. takımınız varsa, kıtlık daha da artıyor çünkü gridde sadece 12 takım için yer var. Takım sayısı 12'ye ulaştığında, artık her şey tükenmiştir, dolayısıyla bu da talebi artırır." dedi.

Dünya çapındaki yarış organizasyonunun adını Andretti Global olarak değiştiren IndyCar'ın güçlü ismi Andretti, F1 programı için Amerikan OEM'i General Motors ile anlaştı, ancak GM'nin bu işe ne kadar dahil olacağı henüz netlik kazanmadı.

Ancak Brown, GM F1'i sadece bir marka çalışması olarak ele alsa bile, seriye harcadığı pazarlama parasının bir kısmının takımlara da yansıyacağını belirtti.

Brown, "Takımlar spora gelen paranın %70'ini alıyor. Eğer General Motors gelir ve pist reklamları için harcama yaparsa, bir yarışa sponsor olursa, diyelim ki Paddock Club için harcama yaparsa, yılda 100 milyon harcarsa, biz bunun 70'ini alırız."

"Yani birdenbire sistemden aldıkları 100'ün 70'ini ya da 50'sini geri koyuyorlar. Ve doğru franchise sayısında, sulandırılmamış oluyor."

"Andretti'nin teklifi hakkında [kabul edilip edilmemesi] konusunda bir görüş bildirecek kadar bilgim yok. Teklifi kimse görmedi."

"Ancak eğer birisi doğru bayilik ücretini ödemeye hazırsa, kaliteli bir yarış takımıysa, kim olduklarını ve paralarının nereden geldiğini biliyorsak ve bir OEM getiriyorlarsa ve doğru ücreti ödüyorlarsa, o zaman bunu sulandırma olarak görmüyorum. Ben bunu katkı olarak görüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri ve Alpine F1 takımlarındaki son güncellemeler

Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor

Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor

Formula 1
Singapur GP

Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor

Sainz: "Singapur'da kazansak da Ferrari'nin zayıflıkları geride kalmadı"

Sainz: "Singapur'da kazansak da Ferrari'nin zayıflıkları geride kalmadı"

Formula 1
Japonya GP

Sainz: "Singapur'da kazansak da Ferrari'nin zayıflıkları geride kalmadı" Sainz: "Singapur'da kazansak da Ferrari'nin zayıflıkları geride kalmadı"

Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı"

Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı"

Formula 1
Japonya GP

Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı" Lawson, 2024 yedek rolüne "geri dönmekten mutlu olmazdı"

Son Haberler

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

F1 Formula 1
Japonya GP

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

SBK World Superbike
Aragon

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol