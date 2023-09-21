Brown: "11. F1 takımı gridi sulandırmayacak, gride değer katacak"

FIA, mevcut 10 takımın ötesine geçmek için birkaç giriş talebi aldı.

Michael Andretti'nin yüksek profilli teklifinin yönetim organı tarafından onaylanmaya yakın olduğuna inanılıyor. Ancak Andretti, herhangi bir girişi onaylamak zorunda olan F1'in ve ödül fonlarının sulandırılacağı endişesiyle takımların çoğunun sert direnişiyle karşı karşıya.

Motorsport.com ve Autosport'un kardeş web sitesi Motorsport-Total'e konuşan McLaren CEO'su Brown, mevcut 200 milyon dolarlık sulandırma (değer kaybetme) karşıtı ücretin 2026'dan itibaren bir sonraki Concorde Anlaşması'nda en az üç katına çıkarılması koşuluyla, uygulanabilir bir genişleme programının mevcut takımlar için mali açıdan faydalı olabileceğine inanıyor.

Ödül parasını azaltacak bir 11. takımı neden desteklediği sorulduğunda Brown, "Çünkü o paradan vazgeçmeyeceğime inanıyorum."

"Doğru kaynaklara sahip doğru takım olmalı. Bir an için öyle olduğunu varsayalım. Eğer doğru bayilik ücretini öderlerse - ki bu 200 milyon değil, diyelim ki 700 milyon - o zaman 70 milyon alırım."

"11. takımın dahili yılda yaklaşık 10 milyon eder. Yani 70 alırsam, bu beni yedi yıl idare eder."

"O zaman sadece girmek 700'e mal oluyorsa, bayilik değerinde 700 milyon daha yaratmış olur. Yani, bugün değerim neyse, bir sayı seçin... iki milyar, şimdi 2.7 milyar değerindeyim."

Yeni Andretti Global logosu Fotoğraf: Andretti Autosport

"Ayrıca, 11. takımınız varsa, kıtlık daha da artıyor çünkü gridde sadece 12 takım için yer var. Takım sayısı 12'ye ulaştığında, artık her şey tükenmiştir, dolayısıyla bu da talebi artırır." dedi.

Dünya çapındaki yarış organizasyonunun adını Andretti Global olarak değiştiren IndyCar'ın güçlü ismi Andretti, F1 programı için Amerikan OEM'i General Motors ile anlaştı, ancak GM'nin bu işe ne kadar dahil olacağı henüz netlik kazanmadı.

Ancak Brown, GM F1'i sadece bir marka çalışması olarak ele alsa bile, seriye harcadığı pazarlama parasının bir kısmının takımlara da yansıyacağını belirtti.

Brown, "Takımlar spora gelen paranın %70'ini alıyor. Eğer General Motors gelir ve pist reklamları için harcama yaparsa, bir yarışa sponsor olursa, diyelim ki Paddock Club için harcama yaparsa, yılda 100 milyon harcarsa, biz bunun 70'ini alırız."

"Yani birdenbire sistemden aldıkları 100'ün 70'ini ya da 50'sini geri koyuyorlar. Ve doğru franchise sayısında, sulandırılmamış oluyor."

"Andretti'nin teklifi hakkında [kabul edilip edilmemesi] konusunda bir görüş bildirecek kadar bilgim yok. Teklifi kimse görmedi."

"Ancak eğer birisi doğru bayilik ücretini ödemeye hazırsa, kaliteli bir yarış takımıysa, kim olduklarını ve paralarının nereden geldiğini biliyorsak ve bir OEM getiriyorlarsa ve doğru ücreti ödüyorlarsa, o zaman bunu sulandırma olarak görmüyorum. Ben bunu katkı olarak görüyorum." dedi.