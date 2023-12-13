Knoors, Lambiase'nin bırakması halinde Verstappen'in de bırakabileceğini iddia etti

Red Bull ile 2016'daki ilk Grand Prix'sinden bu yana yanında olan Gianpiero Lambiase, Verstappen'e 54 Grand Prix galibiyeti ve üç dünya şampiyonluğu için rehberlik etti.

İkilinin inişli çıkışlı zamanları oldu. Zaman zaman telsizde birbirleriyle tartıştılar ve Red Bull takım patronu Christian Horner onları 'yaşlı evli çift' olarak nitelendirdi.

Ancak aralarındaki ilişki öyle ki Verstappen, Lambiase yanında olmazsa sporu bırakacağını söylüyor.

2021'de ilk Dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra Verstappen, "Ona söyledim, bırakmaya karar verdiğinde ben de Formula 1'i bırakacağım. Sadece onunla çalışmak istiyorum." dedi.

Son zamanlarda ise çok dürüst, çok açık sözlü ilişkilerinden bahsetti ve Red Bull'un yıl boyunca tüm radyo mesajlarımızın bir derlemesini yapması gerektiği konusunda şaka yaptı.

Ancak aralarındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, Lambiase bırakırsa Verstappen'in emekli olabileceğini düşünmek akıl dışı değil.

Eski Bridgestone mühendisi Knoors Racingnews365.com'a "Bunu anlayabiliyorum. Gerçekte bu noktaya gelir mi?"

"Lambiase gibi birinin, genel olarak bir mühendisin, ayrılmak için başka nedenleri olabilir. Bunun aileyle bir ilgisi olabilir çünkü çok yoğun bir iş."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing walks the track

"Her türlü şey ters gidebilir ve bu da birinin işi bırakmak zorunda kalmasına neden olabilir."

"Bence Max hazır olduğunda eninde sonunda duracaktır. Şu anda etrafında bulunan ekibi mümkün olduğunca bir arada tutmak isteyecektir. Ancak ekibin çekirdeğindeki bir kişinin ayrılmasının Max üzerinde büyük bir etkisi olacağını tahmin edebiliyorum."

"Durup durmayacağı kendisine bağlı, ancak bunun çalışma şekli üzerinde kesinlikle bir etkisi olacaktır." dedi.

Lambiase'de, kendisini Verstappen'den başka bir Formula 1 pilotuyla çalışırken göremiyor.

Lambiase, "Max ile artık bu ortamda birlikte çalışmadığımız gün, yeni bir mücadeleye hazır olduğum gün olacak."

"Mayıs 2016'dan bu yana Max ile yaptıklarımızı tekrarlamaya çalışmanın başka bir sürücüye haksızlık olacağını düşünüyorum."

"Bunu son derece özel bir şey olarak görüyorum ve böyle bir şeyin bir daha olacağını sanmıyorum."

"Umarım en azından 2028'e kadar bu şekilde devam ederiz, tabii ki kendisi ya da ekip aksi yönde bir karar almazsa." dedi.