Brivio'ya güvenen De Meo: "Alpine için gerçek mücadele 2022'de başlayacak"

Renault CEO'su Luca de Meo, 2021 yılına girildikten kısa bir süre sonra 2016'dan bu yana Renault F1 projesine liderlik için görev alan Cyril Abiteboul ile yollarını ayırma kararı aldı.

Alpine CEO'su olarak Laurent Rossi atanırken, yarış direktörü pozisyonuna Davide Brivio getirildi.

Brivio ve De Meo, MotoGP'de Yamaha projesinde beraber çalışmışlardı.

Bugün itibariyle Brivio hakkında resmi açıklama geldi ve konu hakkında konuşan De Meo, Brivio'ya olan güveninin tam olduğunu belirtti.

Corriere della Sera'ya konuşan De Meo, "İtalya bir mükemmeliyet havuzu gibi; tüm mühendislerin, mekanikerlerin, profesyonel figürlerin DNA’sında Formula 1 var."

"Bu nedenle yarış ekibimizin başına geçmesi için Yarış Direktörü olarak İtalyan Davide Brivio'yu seçtim. Herkes onun MotoGP'de, yani iki tekerlekte dünya şampiyonu olduğunu biliyor. Ancak burada dört tekerlek olmasının bir önemi yok."

"O mükemmel bir profesyonel ve pistlerin tadını biliyor. Ayrıca sıkı sıkıya bağlı bir takıma sahip olmanın öneminin farkında ve herkesi işlerine göre nasıl organize edeceğini biliyor." dedi.

De Meo, 2021'de daha fazla podyum almaları gerektiğini ve Alpine projesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

"Geçen sezondan daha iyisini yapmak zorundayız. Bu da daha fazla podyum demek. Bizim için gerçek mücadele, 2022'de yani yönetmelikler değiştiği zaman başlayacak."

"Bizim için Alpine markası, spor, rekabet ve Renault'nun teknolojik mükemmelliğinin uygulanması anlamına geliyor."

"Sıfır emisyonlu fakat her zaman sportif bir marka oluşturmak istiyoruz."

"Şahsen bir markanın ruhuna, geçmişindeki köklere bakarak bunu geleceğe yansıtmayı çok severim ve Alpine de oldukça fazla tarih ve gelecek var."