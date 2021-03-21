Brivio: ‘’MotoGP’de sorumluluklarım daha fazlaydı’’

56 yaşındaki Brivio, Ocak ayında Alpine’den sürpriz bir teklif aldı ve sonrasında bu teklifi kabul etmeye karar verdi.

2020 sezonunda Joan Mir’le MotoGP Dünya Şampiyonluğu’nu kazanan Suzuki Ecstar Team'den Alpine'ye geçen Brivio, takımın sportifi direktörü olacak.

Brivio’nun görevlerinin daha çok, Fernando Alonso ve Esteban Ocon’un da dahil olduğu çalışan tarafını kapsadığı biliniyor. Marcin Budkowski ise daha çok teknik kısmı kapsıyor.

Alpine, Brivio’nun alıştığından daha büyük bir işletme olmasına rağmen, F1’e geçmeden önce sorumluluklarının daha fazla olduğunu belirtti.

Crash.net'e konuşan Brivio’ya iki pozisyon arasındaki farkların ne olduğu sorulduğunda, ‘’Dürüst olmak gerekirse, sorumlulukların daha fazlaydı. Sorumluluklarım değil de, etkin olarak yaptığım şeyler daha fazlaydı.’’

‘’Daha büyük bir şirkette olduğunuz zaman, İnsan Kaynakları, kontratlarla ilgilenen adli ofisler, pazarlama ve iletişim departmanları, her şey mevcut.’'

‘’Suzuki daha küçük bir şirketti ve bütün bu departmanlara el atıyordum. Burada herkesin organize şekilde bölümleri var, böylelikle yapılacak ve halledilecek daha çok sorumluluk var.’’

‘"Daha önce, sorumlu olmanın yanında, daha faaldim. Burada birçok personel var ve ofis daha organize.’’

‘’Sorumluluk konusunda, burada yönetimdeyim. Yönetim olarak, Laurent ve Marcin’le birlikte işletmeyi yürütüyoruz.’’

‘’Amacımız gelecek için plan yapmak, ne tarafa yönelmek istediğinizi belirlemek ve farklı rolleri ayırmak olacak. Karar almak ve stratejileri kurmak gereken zamanlar da olacak. Yönetimin buna hazırlanması gerekiyor.’’

Brivio, ilk Formula 1 hafta sonu tecrübesini, Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinde edindi.

‘’Bu çok ilginçti.’’

‘’Benim tecrübelerime kıyasla, bunun arkasındaki tüm teknoloji, Formula 1’in arkasındaki tüm işletme heyecan vericiydi. Bazı yönlerden benzerlikler de var.’’

Bunun bir takım oyunu olduğundan da bahseden Brivio, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Bu tabii ki daha büyük bir işletme. Daha fazla değişken, daha fazla bölüm var. Her şey daha sağlamlaştırılmış, böylece öğrenmesi daha ilginç oluyor, ben de anlayabildiğim kadar anlamaya çalışıyorum.’’