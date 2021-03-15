Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''

Alpine F1 takımının yarış direktörü Davide Brivio, Bahreyn'deki sezon öncesi testleri sırasında, takımın pilotları hakkında birkaç sorumuza yanıt verdi.

Fernando Alonso iki sezonluk arasından sonra Alpine F1 takımında yarışmaya başlayacak.

Motorsport.com tarafından, Fernando Alonso'nun adaptasyonuyla ve performansıyla ilgili sorulan soruya Brivio şu yanıtı verdi: ‘’Son üç gündür iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Esteban ve Fernando 100’den fazla tur tamamladı. İşimizi planlayabildik ve bu plana sorunsuz şekilde uyuyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor. Umuyoruz ki böyle de kalsın.''

''Dün Fernando’nun hızlandığını gördüm, ancak ayarlama yapmak gibi sıkıcı işlerle uğraşıyorduk. Dün en üst seviye performansımızda değildik. Daha çok araca alışıyorduk, farklı ayarlar deniyorduk, yarışa başlayacağımız zaman hazır olmaya çalışıyorduk. Yani Esteban da Fernando da herkesle aynı durumda. Herkesin yaptığı gibi testler yaptık. İkisinin de ilk yarıştan itibaren hızlı olacağını ve birbirinin rekabet düzeyinde olacağını düşünüyorum. Bunu hazırlık anlamında söylüyorum, bizim sorumluluğumuz onlara iyi bir paket sunmak.''

Aynı zamanda aracın performansını görmek için yarışları beklemeleri gerektiğini de ekleyen Brivio, ''Bu üç günde başkalarının ve bizim seviye olarak nerede olduğumuzu söylemek zor olacak. Yarış hafta sonunu beklemeliyiz, hatta belki ilk birkaç yarışı. Ancak yarış için hazır olacağımızı düşünüyorum, Esteban ve Fernando’nun yapması gereken şey aracın tam potansiyelini kullanmak. Bizim işimiz nerede olduğumuzu görüp onlara zamanla daha iyi bir paket sunmak olacak.’’ şeklinde devam etti.

Alonso ve Ocon'un arasında bir hazırlık derecesi farkı var mı diye sorulduğunda ise, ‘’Bence bu ilginç bir kombinasyon çünkü ikisi de sporu bıraktı ve sonra geri döndü. 2020 Esteban’ın geri dönüşünün ilk yılıydı. Gördüğümüz şeyin ilginç olduğunu düşünüyorum. Araçla bir yıl geçirmiş olmasının avantajını kullanacak. Bu yıl onun potansiyelini ve neler yapabileceğini göreceğimizi düşünüyorum.’’ ‘’Fernando da geri dönüyor, fiziksel açıdan çok iyi bir halde, güçlü bir motivasyona sahip, çok zorluyor ve bu çok olumlu. Takımın, performansını en yükseğe çıkarmak isteyen bir sürücüye de sahip olması çok olumlu. Motor sporlarının en çok istenilen dalına geri dönüyor olması onun ne kadar motive olduğunu ve geri dönmeyi ne kadar istediğini gösterir.’’ dedi.

Yarış direktörü son olarak, takımın iki sürücüsünün de iyi sonuç geitrebileceğine inandığını ekledi: ‘’Bu, Fernando’nun Esteban için önemli olabileceği iyi bir kombinasyon olacak, Fernando ona tecrübeli bir sürücü olmanın nasıl işlediğini gösterecek. Aynı zamanda Esteban da Fernando’ya yardımcı olabilir çünkü o gün geçtikçe daha rekabetçi hale geliyor ve bu sezon daha mücadeleci olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir kombinasyon olacağını ve Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Esteban’ın da.’’