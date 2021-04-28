Brivio: "Aracı geliştirmeye devam ediyoruz"

Alpine, ilk büyük güncelleme paketini Imola'ya getirmiş ve Bahreyn'de yaşadığı hayal kırıklığını tersine çevirmeye çalışmıştı.

Ancak Imola performansları da beklenen seviyede görünmüyordu çünkü orta grubun önüyle aralarında önemli miktarda fark vardı.

Imola hakkında konuşan Brivio, "Imola hafta sonu oldukça zor geçti. Özellikle de değişken hava şartları nedeniyle yarış çok zordu. Şartlar herkes için aynı olsa da, stratejinin düzenli şekilde değiştirilmesi gerekiyordu. Daha fazlasını başarmayı umsak da puan kazandığımız için mutlu olduk."

"Esteban, sıralama turlarında son bölüme kalarak harika bir iş çıkardı, ki bu onun için önemliydi. Fernando ise sıralama turlarında biraz geride kaldı ancak Formula 1'e dönüşü üzerinde çok çalışıyor. Islak şartlar, kuru şartlar, güvenlik araçları ve kırmızı bayrak sonrası yeniden başlangıç gibi farklı durumlardan geçmek iyi oldu. Bundan ve hafta sonu boyunca öğrendiklerimizden faydalanabiliriz."

"Imola'ya getirdiğimiz güncellemeler, beklediğimiz gibi çalıştı. Bunlar son derece önemli olan ara adımlar. Gelişmeye devam edeceğiz ve önümüzdeki birkaç yarışta bunlardan faydalanmaya çalışacağız." dedi.

Sonrasında Portimao sorulduğunda Brivio, "Bana göre bu, oldukça eşsiz bir pist ve herkesin buraya bir hız treni demesinin bir sebebi var! Her yerde çok fazla iniş-çıkış var ki bu da onu çok özel kılıyor. Hava geçen yılın ekim ayından farklı olacak ve bu yüzden dikkat etmemiz gereken pek çok şey var. Pist yüzeyi değişecek, daha yüksek hava sıcaklığı olacak ve tutuş artacak. Bunun nasıl bir etkiye sahip olduğunu göreceğiz."

"Fernando'nun öğrenmesi gereken yeni bir pist olacak. Esteban ise geçen yılki deneyimini artırmayı hedefleyecek. Imola'dan sonra performansımızı artırmaya çalışıyoruz ve ayrıca geçen yıla kıyasla bu pistteki performansımızı artırmaya çalışacağız." dedi.