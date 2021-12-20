Brivio, Alpine'in sezonuna 10 üzerinden 7 veya 8 veriyor

Alpine, Daniel Ricciardo'nun ayrılığından sonra çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ile anlaşmıştı. Bu yıl İspanyol pilot, Fransız üretici ile ilk yılını geçirirken, Esteban Ocon da takımla ikinci yılını geride bırakmış oldu.

Birlikte çok iyi anlaşan Ocon ve Alonso, takıma 22 yarışın 20'sinde puan getirdi. Bu sayede Alpine, şampiyonada AlphaTauri'nin önünde beşinci oldu.

Takım genellikle yavaş olduğu hafta sonlarından bile puanla ayrılırken, yılı değerlendiren yarış direktörü Davide Brivio, kendilerine 10 üzerinden 7 veya 8 puan vereceğini söyledi.

Autosprint'e konuşan Brivio, "Sezon genel olarak iyi geçti."

"Kaç puan verirdim? Aslında sayılar tartışmaya açıktır ama 10 üzerinden puan vermem gerekirse 7 veya 8 verebilirdim. Takımlar şampiyonasını 5. sırada bitirmemiz harika. Diğerlerinin bulunduğu yerler göz önüne alındığında, genel olarak beklentilerimize denk geliyor."

"Mücadele sezon boyunca çok yakındı, özellikle yılın ikinci yarısında, AlphaTauri ile olan mücadelemiz çok sıkıydı. Macaristan'daki zafer gibi bazı parlak yarışlarla onların önüne geçmeyi başardık, ki bu da bizim için sezonun en çarpıcı anıydı."

"Ayrıca Fernando Alonso podyuma geri döndü ve bu harika. Fakat umarım her şey yeni başlıyordur ve gelecek için bir başlangıç noktası olur." dedi.

Brivio, pilotlarının birbirleriyle çok iyi anlaştığına vurgu yaptı.

“Çok özel ve aynı zamanda kolay bir durumdayız diyebilirim. Esteban ve Fernando'nun harika bir ilişkisi var ve yıl boyunca her zaman birbirlerine yardım etmeye istekliydiler."

“Bu, işimizi büyük ölçüde kolaylaştıran, hoş bir durum. Tutumları beni çok şaşırttı ve gerçekten hoştu. Bence onlar, iki takım arkadaşının birlikte nasıl iyi şekilde çalışabileceğine dair güzel bir örnekti."

"Tüm bilgileri paylaşıyoruz, her zaman toplantılara birlikte gidiyoruz, bu yüzden onları yönetmek nispeten kolay bir işti."

Son olarak kendisiyle ilgili soruya Brivio, "Bu benim Formula 1'deki ilk çalışma yılımdı ve adaptasyon döneminin henüz bitmediğini söyleyebilirim. Fakat bu deneyimi gerçekten sevdim, her zaman bu tür bir iş yapmak için çabaladım. Bu yüzden Alpine'e geçme kararını verdiğim için mutluyum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images