Brivio, Alpine'e katıldığı için pişman değil
Alpine F1 takımıyla olan macerası epey kısa süren Davide Brivio, Fransız üreticiye katıldığı için pişmanlık duymuyor.
Gareth Harford / Motorsport Images
Davide Brivio kısa bir süreliğine Alpine F1'in yarış direktörüydü: 2021'in başında Renault fabrika takımına katıldı fakat pek de iyi geçmeyen bir dönemin ardından geçen yılın sonunda takımdan ayrıldı ve MotoGP'ye geri döndü.
İtalyan yönetici, motosiklet yarışlarında geçirdiği yıllarla nam saldı: özellikle Suzuki'ye 20 yıl sonra ilk şampiyonluğunu getirmesi büyük bir haberdi.
Ancak Formula 1'de Brivio'nun rolü pek de dikkat çekici değildi. Ya kendisine verilen iş ona uygun değildi ya da yanlış zamanda Alpine F1'in başına geçti.
Bu dönemi The Race'in podcastine değerlendiren Brivio şöyle dedi: "Formula 1'de çalışma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Denememiş olsaydım pişmanlık duyardım."
"İşler istediğim gibi gitmemiş olsa bile Formula 1 dünyasını içeriden görmek harikaydı."
"Bu süreçte harika insanlarla tanıştım, şu anda orada pek çok arkadaşım var. İlginç bir dönemdi, fakat zaman zaman çok zor olduğunu da kabul etmeliyim."
"Yine de geriye dönüp baktığımda bu deneyimi yaşadığım için memnunum. Başka bir maceraya girmeye hazırım ve belki de artık deneyimim olduğu için daha başarılı olabilirim..."
"Formula 1'e geldiğimde bazı fikirlerim vardı ama deneyimim yoktu. Muhtemelen bu olmadan gerekli güveni elde edemiyorsunuz."
"MotoGP'de uzun yıllar geçirdim, orada farklı rollerde bulundum ve sonunda kazandığım deneyim takım yöneticisi olmamı sağladı. Oradaki insanları tanıyordum ve yavaş yavaş, adım adım onların güvenini kazandım."
"Formula 1'de ise hemen yöneticilik pozisyonuna geldim fakat bu kadar güvene sahip değildim."
"Üstelik yönetimden bazılarının güvenini kazanmak düşündüğümden daha zor oldu. Muhtemelen bunu yapacak deneyime sahip değildim. Fakat bu bir dersti ve bunu öğrendiğim için mutluyum, bu yüzden pişman değilim."
"İşler farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi ama önemli bir deneyim edindim."
MotoGP'ye dönen Brivio, Amerikalı Trackhouse takımının yöneticiliğini yapıyor.
Davide Brivio, Trackhouse Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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