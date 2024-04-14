Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Brivio, Alpine'e katıldığı için pişman değil

Alpine F1 takımıyla olan macerası epey kısa süren Davide Brivio, Fransız üreticiye katıldığı için pişmanlık duymuyor.

Ezel Tan
Davide Brivio, Racing Director, Alpine F1

Gareth Harford / Motorsport Images

Davide Brivio kısa bir süreliğine Alpine F1'in yarış direktörüydü: 2021'in başında Renault fabrika takımına katıldı fakat pek de iyi geçmeyen bir dönemin ardından geçen yılın sonunda takımdan ayrıldı ve MotoGP'ye geri döndü.

İtalyan yönetici, motosiklet yarışlarında geçirdiği yıllarla nam saldı: özellikle Suzuki'ye 20 yıl sonra ilk şampiyonluğunu getirmesi büyük bir haberdi.

Ancak Formula 1'de Brivio'nun rolü pek de dikkat çekici değildi. Ya kendisine verilen iş ona uygun değildi ya da yanlış zamanda Alpine F1'in başına geçti.

Bu dönemi The Race'in podcastine değerlendiren Brivio şöyle dedi: "Formula 1'de çalışma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Denememiş olsaydım pişmanlık duyardım."

"İşler istediğim gibi gitmemiş olsa bile Formula 1 dünyasını içeriden görmek harikaydı."

"Bu süreçte harika insanlarla tanıştım, şu anda orada pek çok arkadaşım var. İlginç bir dönemdi, fakat zaman zaman çok zor olduğunu da kabul etmeliyim."

"Yine de geriye dönüp baktığımda bu deneyimi yaşadığım için memnunum. Başka bir maceraya girmeye hazırım ve belki de artık deneyimim olduğu için daha başarılı olabilirim..."

"Formula 1'e geldiğimde bazı fikirlerim vardı ama deneyimim yoktu. Muhtemelen bu olmadan gerekli güveni elde edemiyorsunuz."

"MotoGP'de uzun yıllar geçirdim, orada farklı rollerde bulundum ve sonunda kazandığım deneyim takım yöneticisi olmamı sağladı. Oradaki insanları tanıyordum ve yavaş yavaş, adım adım onların güvenini kazandım."

"Formula 1'de ise hemen yöneticilik pozisyonuna geldim fakat bu kadar güvene sahip değildim."

"Üstelik yönetimden bazılarının güvenini kazanmak düşündüğümden daha zor oldu. Muhtemelen bunu yapacak deneyime sahip değildim. Fakat bu bir dersti ve bunu öğrendiğim için mutluyum, bu yüzden pişman değilim."

"İşler farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi ama önemli bir deneyim edindim."

MotoGP'ye dönen Brivio, Amerikalı Trackhouse takımının yöneticiliğini yapıyor.

Davide Brivio, Trackhouse Racing Team

Davide Brivio, Trackhouse Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alpine: "Zor bir dönemden geçsek de çok çalışıyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"
Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"
Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

Formula 1
Çin GP
Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

Son Haberler

MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

MGP MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

F1 Formula 1
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

MOT2 Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye