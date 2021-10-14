Brivio, Alpine'den ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz sezon Renault takımı büyük bir yeniden yapılanmaya gitmişti. Takım ismini Alpine olarak değiştirmişti.

Buna ek olarak, takımın iç yapısında da değişimlere gidilmişti ve MotoGP'de büyük bir kariyere sahip olan Davide Brivio, geçen sezonun ardından sürpriz şekilde Alpine F1 takımına katılmıştı. Takımın iç yapısı, diğer takımlara göre daha farklı olduğundan, bu değişimler soru işaretiyle karşılanmıştı.

Sezon başında eski takım patronu Cyril Abiteboul'la yollar ayrılmıştı ve Abiteboul'un boşluğu mevcut CEO Rossi tarafından doldurulmuştu.

Takımın teknik departmanını Marcin Budkowski yönetmekte; Davide Brivio ise takımın "yarış direktörü" rolünde yer almakta. Bu ikilinin rolleri ve sorumlulukları farklı. İkisi de tam olarak takım patronluğu rolünde bulunmuyorlar ve Rossi'ye rapor veriyorlar. Yani ekipte direkt olarak bir takım patronu bulunmuyor.

Brivio'nun rolü takımı pist kenarında yönetmek. Brivio, Dubai'de yaşamakta ve Enstone'daki fabrikayı bu sene sadece birkaç kez ziyaret etti. Bazı F1 takipçileri, Brivio'nun takımdaki rolünün gerekli olup olmadığını sorguluyordu.

Buna ek olarak herkes genel olarak Brivio'nun MotoGP'de geçirdiği yıllardan sonra Formula 1'e çabuk adapte olup olamayacağını merak ediyordu.

Geride kalan haftalarda Brivio, genellikle arka planda kaldı ve yaptığı açıklamada, "Formula 1'e alışmak için zamana ihtiyacım olacak ama tamamen kendimi veriyorum."

"Buradaki organizasyon, çok daha fazla insanla beraber çok daha büyük ve daha karmaşık. Bu benim için iyi değil, ama göreceğiz." demişti.

Ünlü moto.it'e göre Brivio, bir kez daha Suzuki'nin radarında ve yeniden MotoGP'ye geri dönüş yapabilir.

Şu anda konu hakkında çok fazla ayrıntı bilinmiyor ancak Brivio'nun bir kez daha Suzuki'ye katılabileceği söyleniyor.

MotoGP muhabiri Giovanni Zamagni, Suzuki'nin bir sonraki MotoGP yarışına kadar konuyla ilgili bir karar alacağını belirtti.

Zamagni, "Projeyi yöneten Shinichi Sahara, yeni bir yönetici bulmak için son aylarda padokun en az yarısıyla temasa geçti." açıklamasını yaptı.

Şimdilik her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmiş değil. Konunun önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşması bekleniyor.