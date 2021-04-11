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Formula 1 / Son dakika

Brivio: "Alpine, pilot kadrosu olarak iyi bir konumda"

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, Editör

Alpine takımının yarış direktörü Davide Brivio, hem genç hem de deneyimin karışımıyla beraber, çok olumlu bir sürücü kadrosuna sahip olduklarını düşünüyor.

Brivio: "Alpine, pilot kadrosu olarak iyi bir konumda"

Alpine'in yeni yarış direktörü Davide Brivio, uzun süre boyunca MotoGP'de yer aldı ve bu yıl Alpine'in teklifini kabul ederek Formula 1'e geçti.

MotoGP'de yer aldığı dönemde hem Yamaha hem de Suzuki'nin şampiyon olabileceği yapıları kuran Brivio, şimdi yepyeni bir mücadeleyle karşı karşıya çünkü Fransız Alpine markasını yarışlar kazanabilecek bir konuma getirmesi gerekiyor.

Brivio, göreviyle ilgili şöyle dedi: "Bu meydan okumayı kabul ettim çünkü her zaman Formula 1'de işlerin nasıl gittiğini, takımların nasıl çalıştığını ve araçların nasıl üretildiğini anlamak istedim. Bütün bunları araştırma isteğim vardı ve şimdiye kadar çok fazla ilgi gösteriyorum. Çünkü öğrenecek ve alışacak çok şey var. Umarım yakında katkı vermeye başlayabilirim."

Brivio aynı zamanda genç yetenekler bulmada çok iyi bir isim olarak biliniyor ve bunu motosiklet yarışlarında defalarca kez kanıtladı.

"Gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Suzuki'de çalışırken, güçlü isimlere kafa tutabilecek bir sürücü bulmamız gerekiyordu. Bir karar vermeliydik: Ya en iyilerden birine bolca para ödeyip, onu takıma katılmaya ikna edecektik, ya da bir pilotu kendi içimizde yetiştirecektik. Biz de ikinci yolu seçtik. Alpine F1'de ise şu anda farklı bir durum var. Çünkü elimizde hem genç hem de gelecek vadeden bir Esteban Ocon ve genç olmasa bile çok yetenekli olan Fernando Alonso var. Şu anda çok olumlu bir konumdayız. Önümüzdeki yıllarda işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."

"Elbette kendi yarış akademimiz var. Şu anda bunlardan üçü Formula 2'de yarışıyor ve onlar da epey umut veriyorlar. Onları gözlemleyeceğiz ve onlarla çalışacağız. Genel olarak bir yeteneği anlamak veya tanımak o kadar da kolay bir şey değil. Bazen sezgilerinize güveniyorsunuz veya belki de sürücünün ne kadar güçlü bir motivasyona, ne kadar tutkulu bir başarı isteğine sahip olduğunu anlıyorsunuz."

"Bazen bir sürücüye bakarsınız, alt kategorilerde çok iyi performans göstermemiştir, ancak çok çalıştığını, bundan ötürü de oldukça profesyonel hale gelip, daha üst seviye bir seride büyük başarılar elde ettiğini görürsünüz. Yani bir insanın yeteneğini fark etmek o kadar da kolay bir şey değil. Fakat en umut verici sürücülerden birini bulmaya çalışıyorsunuz, seçiminizi yapıyorsunuz ve sonra geriye bakmıyorsunuz, sadece çalışıyorsunuz."

"Yetenekli bir isme büyüme fırsatı vermelisiniz. Eğer motiveyse, çalışmaya devam ederse ve tutkusu varsa, o zaman ondan bir şeyler alabilirsiniz. Yani burada her şey bir insanı seçmek değil, o insanı seçip, büyümesine yardım etmelisiniz."

Davide Brivio, Alpine F1 Team Racing Director.

Davide Brivio, Alpine F1 Team Racing Director.

Fotoğraf: Alpine

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Ricciardo: ''Şu anda Max’la arkadaş olmamız daha kolay''
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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