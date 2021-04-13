Brivio: ‘’Alonso’nun takıma gelişi çok iyi oldu’’

Formula 1’de yeni olan Brivio, Alonso’nun iki yıldan sonra spora birlikte döndüğü takım olan Alpine’e geldi.

Cyril Abiteboul’ün ani gidişinden sonra, Brivio takımın çok yönlü yönetim yapısının bir parçası oldu. Brivio işleyişi çok hızlı öğreniyor ve Alonso’yla çalışırken nelerle karşılaşacağını şimdiden anlamış durumda.

Alpine’in yarış direktörü, F1’in resmi internet sitesine verdiği röportajda şöyle konuştu: ‘’Fernando çok tecrübeli biri, genç bir çocuk değil. Kendi tecrübesi, fikirleri var. O, çok yetenekli biri, kendinden çok şey bekliyor ve takımın böylesine başarılı bir sürücüyle çalışacak olması harika.’’

‘’Eğer takıma üst düzey bir pilot katılıyorsa, bu personelde baskı yaratır. Baskı altında kalırsınız çünkü iyi bir performans gösterip, sürücünün yeteneklerini kullanabileceği iyi bir paket hazırlamanız gerekir. Onun gelişi takım için çok iyi oldu, böylelikle herkes daha çok çalışıyor.’’

Alonso hakkında özel olarak konuşan Brivio, şunları ekledi: ‘’O çok zorlayan biri ve bu tür bir sürücünün herkesi hareketlendirmek istemesi, en yüksek performanslarını vermeleri için zorlaması takım için çok iyi. Tabii ki, ona iyi bir paket sunmak bizim sorumluluğumuz.’’

Geçen sezon Renault adı altında sporda yer alan ve 2016'daki dönüşünden bu yana en iyi sezonunu geçiren Alpine, Bahreyn'deki ilk yarışta, orta grubun önündeki takımların biraz gerisindeydi.

Brivio açıklamalarına şöyle devam etti: ‘’Hedefimiz, momentumumuzun devam etmesi yönünde. Bazı iyi sonuçlar aldık ve şimdi bu olumlu sonuçları devam ettirmeliyiz. Burada rekabet çok fazla. Bazı çok iyi takımlar, zor dönemler geçirebiliyor. Zorlanan takımlar ise gelişebiliyor.’’

‘’Bu kış yaptığımız işten çok mutluyuz. Enstone ve Viry’de, iyi işler çıkardık. Gelişimimiz devam ediyor ve aracı mümkün olan bölgelerde güncellemeye devam ediyoruz. Mücadelede kalmak istiyoruz. Yarışlara, savaşma isteğiyle gidiyoruz. Nelerin mümkün olacağını göreceğiz.’’