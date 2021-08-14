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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Brivio: "Alonso ile çalışmak çok kolay"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine'in yöneticisi Davide Brivio, Fernando Alonso ile çalışmaktan keyif aldığını ve herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.

Brivio: "Alonso ile çalışmak çok kolay"

Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra bu yıl Alpine ile Formula 1'e geri dönmeyi kabul etmişti. İspanyol pilot, daha önce Enstone merkezli ekiple iki dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

Fakat Alonso'nun geçmişte bazı takımlarda sorun yaşadığının düşünülmesi, geri dönüşünde takım üzerinde nasıl bir etkiye yol açacağı konusunda endişeler vardı.

Ancak çifte dünya şampiyonu, şimdiye kadar çalışkanlığı, hızı ve takım oyuncusu olmasıyla ön plana çıktı. Bunun son örneği Macaristan'da Lewis Hamilton'ı ardında tutmasıydı.

Bu yıl Suzuki MotoGP takımından Alpine F1 takımına geçen Davide Brivio, Alonso ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Brivio, "Onunla çalışmak çok kolay ve takım içerisinde çok iyi bir atmosfer var."

"Fernando yarışmayı seviyor ve her şeyi keyifle yapıyor. Ayrıca takımın ona ihtiyacı olduğuna inanıyorum çünkü takımı motive etme konusunda harika."

"Ben de Fernando ile çalışmayı seviyorum. Gördüğünüz üzere Fernando, tecrübesi ve zekası açısından en iyi sürücülerden biri."

"Hafta sonu sahip olduğu motivasyon ve çalışma şekli hakkında konuşursak, o zaman yarış dünyasının en iyileri arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.

MotoGP'de çalıştığı yıldızlarla kıyaslaması istendiğinde Brivio, "Sanırım Valentino Rossi'yi ima ediyorsanız. O da her zaman çok netti, neyi ve nasıl yapılacağını düşünürdü. Farklı durumları mükemmel bir şekilde analiz ederdi. Rossi elit düzeydeki isimlerden biri." dedi.

Son olarak Esteban Ocon sorulduğunda, "Esteban genç sürücülerden biri, ona güvenebilirsiniz. Sözleşmesini 3 yıl daha uzattık."

"Birkaç zorlu yarışı vardı ancak genel olarak iyi bir performans sergiliyor. Macaristan'da olgunluğunu gösterdi ve hiç hata yapmadı. Giderek daha iyi olacak." cevabını verdi.

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