Britanyalı genç star Bearman, Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı

16 yaşındaki Bearman böylelikle, son yıllarda Charles Leclerc, Jules Bianchi, Lance Stroll ve Callum Ilott gibi sürücülerin kariyerlerini ilerletmeye yardımcı olan akademiye katılmış olacak.

Britanyalı genç yetenek, 2013 yılında kartingde yarışmaya başladı ve 2017'den bu yana toplamda beş karting şampiyonluğu elde ederken, dört de ikincilik aldı.

Kartingdeki başarılı kariyerinin ardından 2020 yılında ADAC ve İtalya F4'te mücadele eden Bearman, her iki seride de birer galibiyet alıp, sırasıyla 7. ve 10. oldu.

Bu yıl aynı serilerde ikinci kez yarışta ve ADAC F4'ü, altı galibiyet ve 11 podyumla şampiyon olarak tamamlarken, İtalya F4'te 11 galibiyet ve 15 podyum alıp sezonu çifte şampiyonlukla kapattı.

Bearman Jonny Edgar, Louis Foster ve Zak O'Sullivan ile birlikte Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü için de finalistler arasında yer alıyor. Kazanan, 19 Aralık'taki Autosport Ödülleri'nde açıklanacak.

Bearman, "Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılmak için seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Benim için iyi bir sezonu bitirmek için en güzel yol bu. Maranello'da birkaç hafta geçirmek ve özellikle Fiorano pistinde araç kullanmak gerçekten harika bir deneyimdi."

"Şimdi bu akademide çalışmaya başlamak ve Ferrari ailesinin bir parçası olup, geleceğin benim için neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Ferrari, Maranello'da düzenlenen ve genç sürücünün yıldızlaştığı FDA Scouting World Finals etkinliğinden sonra Bearman ile anlaştı.

FDA başkanı Marco Matassa, "Bearman, Maranello ve Fiorano'da geçirdiği süre zarfında, Formula 4 sezonunda sergilediği tüm yetenekleri gösterdi" derken, genç sürücünün iyi geri bildirimler vermesi gibi pek çok alanda öne çıktığını belirtti.

Ferrari ayrıca 16 yaşındaki karting sürücüsü Rafael Chaves Camara'nın da sürücü akademisine katıldığını açıkladı.

Camara, "Ferrari Sürücü Akademisi tarafından seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu benim için eşsiz bir fırsat ve bana gösterilen inancın karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım."

"Büyük Ferrari ailesinin bir parçası olmak bir rüya gibidir ve beni her sürekli olarak destekleyen herkese, özellikle de her zaman yanımda olan aileme teşekkür etmeliyim." dedi.