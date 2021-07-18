Britanya'da günün pilotu Leclerc!
Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.
Monakolu pilot yarışa dördüncü sıradan başlamıştı ve ilk turda Lewis Hamilton - Max Verstappen temas yaşayınca liderliği aldı.
Sonrasında Hamilton'a kıyasla iyi bir tempo yakaladı ve yarışın ilk bölümünde yerini korumayı başardı.
Fakat Monakolu pilotun temposu, son bölümde Mercedes'e kıyasla daha kötüydü ve bitime üç tur kala Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı.
Leclerc o noktaya kadar yarışın tüm turlarını lider geçmişti ve galibiyete ulaşamasa bile 2020 Britanya GP'den bu yana ilk podyumunu almayı başardı.
Bu, Ferrari'nin 2021 sezonundaki ikinci podyumuydu ve şampiyona dördüncülüğü için McLaren ile olan savaş göz önüne alındığında son derece değerli puanlardı.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Avusturya
|Lando Norris (McLaren)
|Britanya
|Charles Leclerc (Ferrari)
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Sürücü
|Günün pilotu seçilme sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|8
|Charles Leclerc
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Sergio Pérez
|6
|Kimi Räikkönen
|4
|Lando Norris
|4
|Romain Grosjean
|3
|Pierre Gasly
|3
|Fernando Alonso
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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