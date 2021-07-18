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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

Monakolu pilot yarışa dördüncü sıradan başlamıştı ve ilk turda Lewis Hamilton - Max Verstappen temas yaşayınca liderliği aldı.

Sonrasında Hamilton'a kıyasla iyi bir tempo yakaladı ve yarışın ilk bölümünde yerini korumayı başardı.

Fakat Monakolu pilotun temposu, son bölümde Mercedes'e kıyasla daha kötüydü ve bitime üç tur kala Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı.

Leclerc o noktaya kadar yarışın tüm turlarını lider geçmişti ve galibiyete ulaşamasa bile 2020 Britanya GP'den bu yana ilk podyumunu almayı başardı.

Bu, Ferrari'nin 2021 sezonundaki ikinci podyumuydu ve şampiyona dördüncülüğü için McLaren ile olan savaş göz önüne alındığında son derece değerli puanlardı.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako   Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan   Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa   Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Austria Avusturya   Lando Norris (McLaren)
 Britanya  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Sürücü Günün pilotu seçilme sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 8
 Charles Leclerc 7
 Valtteri Bottas  6
 Sergio Pérez 6
 Kimi Räikkönen 4
 Lando Norris 4
 Romain Grosjean 3
 Pierre Gasly 3
 Fernando Alonso 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
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