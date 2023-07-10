Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı
McLaren, Britanya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.
Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Lando Norris'in lastiklerini 2,23 saniyede değiştiren McLaren imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 24 pit stop yaptı. En uzunu, Nico Hulkenberg'in 16 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|L. Norris
|2.23
|33
|25
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|2.32
|18
|18
|3. Aston Martin
|L. Stroll
|2.35
|31
|15
|4. Alpine
|P. Gasly
|2.37
|31
|12
|5. Ferrari
|C. Sainz
|2.41
|26
|10
|6. Red Bull
|S. Perez
|2.42
|28
|8
|7. McLaren
|O. Piastri
|2.42
|29
|6
|8. AlphaTauri
|N. de Vries
|2,46
|32
|4
|9. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.48
|27
|10. Ferrari
|S. Leclerc
|2,57
|32
|11. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.60
|14
|2
|12. Aston Martin
|F. Alonso
|2,67
|33
|1
|13. Williams
|L. Sargeant
|2,69
|29
|14. Red Bull
|M. Verstappen
|2,76
|33
|15. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2,89
|33
|16. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.92
|24
|17. AlphaTauri
|
Y. Tsunoda
|3.11
|32
|18. Mercedes
|L. Hamilton
|3.22
|33
|19. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.35
|32
|20. Williams
|A. Albon
|3.54
|32
|21. Mercedes
|G. Russell
|3.95
|28
|22. Haas
|N. Hulkenberg
|4.09
|32
|23. Alfa Romeo
|G. Zhou
|8.27
|36
|24. Haas
|N. Hulkenberg
|16.16
|07
İlk 10 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 274 puanla ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 212 puanla ikinci, McLaren ise 131 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|274
|2. Ferrari
|212
|3. McLaren
|131
|4. Alpine
|130
|5. AlphaTauri
|82
|6. Aston Martin
|68
|7. Mercedes
|60
|8. Williams
|28
|9. Alfa Romeo
|17
|10. Haas
|8
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'daki 2.07 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|2.McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|4. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|5. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
|6. Ferrari
|C. Sainz
|Miami
|2.21
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|8. Red Bull
|S. Perez
|Kanada
|2.23
|9. McLaren
|L. Norris
|Büyük Britanya
|2.23
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Monako
|2.24
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