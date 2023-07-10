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Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı

McLaren, Britanya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.

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Lando Norris, McLaren MCL60, makes a pit stop

Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Lando Norris'in lastiklerini 2,23 saniyede değiştiren McLaren imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 24 pit stop yaptı. En uzunu, Nico Hulkenberg'in 16 saniyelik pit stopuydu.

Yarışta yapılan pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren L. Norris 2.23 33 25
2. Ferrari C. Leclerc 2.32 18 18
3. Aston Martin L. Stroll 2.35 31 15
4. Alpine P. Gasly 2.37 31 12
5. Ferrari C. Sainz 2.41 26 10
6. Red Bull S. Perez 2.42 28 8
7. McLaren O. Piastri 2.42 29 6
8. AlphaTauri N. de Vries 2,46 32 4
9. AlphaTauri N. de Vries 2.48 27  
10. Ferrari S. Leclerc 2,57 32  
11. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.60 14 2
12. Aston Martin F. Alonso 2,67 33 1
13. Williams L. Sargeant 2,69 29  
14. Red Bull M. Verstappen 2,76 33  
15. Alfa Romeo G. Zhou 2,89 33  
16. Alfa Romeo G. Zhou 2.92 24  
17. AlphaTauri

Y. Tsunoda

 3.11 32  
18. Mercedes L. Hamilton 3.22 33  
19. Alfa Romeo V. Bottas 3.35 32  
20. Williams A. Albon 3.54 32  
21. Mercedes G. Russell 3.95 28  
22. Haas N. Hulkenberg 4.09 32  
23. Alfa Romeo G. Zhou 8.27 36  
24. Haas N. Hulkenberg 16.16 07  

İlk 10 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 274 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 212 puanla ikinci, McLaren ise 131 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 274
2. Ferrari 212
3. McLaren 131
4. Alpine 130
5. AlphaTauri 82
6. Aston Martin 68
7. Mercedes 60
8. Williams 28
9. Alfa Romeo 17
10. Haas 8

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya'daki 2.07 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
2.McLaren L. Norris Avusturya 2.10
3. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
4. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
5. Red Bull S. Perez Monako 2.15
6. Ferrari C. Sainz Miami 2.21
7. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
8. Red Bull S. Perez Kanada 2.23
9. McLaren L. Norris Büyük Britanya 2.23
10. Ferrari C. Leclerc Monako 2.24
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