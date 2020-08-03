Britanya'da en hızlı pit stop Alfa Romeo ve Mercedes'ten geldi

Macaristan'ın ardından Britanya'da da hiç kimse 2 saniyenin altında pit stop yapamadı ve yarışın en hızlı pit stopunu 2.38 saniye ile Alfa Romeo ve Mercedes yaptı.

Red Bull, ilk üç yarışta en hızlı pit stopu yapan takımdı. Ancak Britanya'da 2.41 ve 2.66 saniye ile üçüncü ve dördüncü en hızlı pit stopu yaptılar.

McLaren bu yıl ilk kez en hızlı 10 pit stoptan birisini yaptı. İngiliz ekip, 2.67 saniye ile yarışın beşinci en hızlı pit stopuna imza attı. Diğer tarafta Ferrari ve Haas en hızlı 10 pit stopa imza atamadı.

Takımlarda toplamda 22 pit stop yaptılar. En uzunu, yarış sonunda lastik patlatan Carlos Sainz'ın pit stopuydu. İspanyol sürücünün pit stopu tam 36.278 saniye sürdü.

En hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Derece Puan 1. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.38 25 2. Mercedes L. Hamilton 2.38 18 3. Red Bull Racing A. Albon 2.41 15 4. Red Bull Racing M. Verstappen 2.66 12 5. McLaren C. Sainz 2.67 on 6. Renault E. Ocon 2.87 8 7. Mercedes V. Bottas 2.95 6 8. Racing Point L. Stroll 2,97 4 9. Williams G. Russell 3.12 2 10. AlphaTauri P. Gasly 3.18 1

Pit stop şampiyonasında Red Bull 120 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 82 ve Williams'in 63 puanı bulunuyor.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 120 2. Mercedes 82 3. Williams 63 4. Alfa Romeo 46 5. Renault 42 6. Ferrari 18 7. AlphaTauri 13 8. McLaren 10 9. Racing Point 9 10. Haas 1

Sezonun en hızlı pit stopu 1.95 saniye ile Red Bull'a ait.

Bu yılki en hızlı pit stoplar: