Britanya Grand Prix'sine taraftarların kısıtlı şekilde katılması bekleniyor

Birleşik Krallık hükümeti, Pazartesi günü karantinayı 4 hafta daha uzattıklarını açıkladı. Bu da, karantinanın 19 Temmuz tarihinde, yani Silverstone'daki yarıştan bir gün sonra biteceği anlamına geliyor.

Şu anda uygulanan kısıtlamalar dahilinde, yarışa katılabilecek kişi sayısı kısıtlı görünüyor. Kısıtlamalar, dış mekan etkinliklerin en fazla 10.000 kişiyi veya mekanın kapasitesinin %25'ini (hangisi daha azsa) ağırlayabileceğini belirtiyor.

Ancak Britanya Grand Prix'si, etkinliklere katılımdan COVID-19'un bulaşma riskini incelemek için oluşturulan ''Etkinlik Araştırma Programı'nın'' bir parçası olacak.

Bu projelerin arasında müzik konserleri, Euro 2020 futbol şampiyonası ve Wimbledon da var.

Kısıtlamaların normalde 21 Haziran tarihinde kaldırılması bekleniyordu ve böylelikle Silverstone'daki yarışa 140.000 kişinin katılması planlanıyordu.

Fans at Silverstone Photo by: JEP / Motorsport Images

Tam kapasite taraftarın yarış hafta sonuna katılabilmesi şu an için olası görünmese de, yine birçok kişinin etkinliğe katılabileceği umutları hâlâ var.

Aynı zamanda, Formula 1 yöneticilerinin, yarış hafta sonuna katılabilecek taraftarların sayısının makul hale getirilmesi için Birleşik Krallık hükümetiyle detaylı tartışmalar içinde bulunduğu öğrenildi.

Etkinlik Araştırma Programı'na katılan Silverstone, dış mekan spor etkinlikleri için kısıtlamaların gevşetilmesinin uygulanabilirliği konusunda değerli bilgiler sunabilir.

Silverstone'un daha fazla kişiyi ağırlayabilmek için lehine olan konulardan başka biri iste, pistin geniş bir alana yayılmış olması. Wimbledon gibi mekanlarda veya stadyumlarda, sosyal mesafe kurallarına uymak, Silverstone'dakine göre daha zor olacaktır.

Aynı zamanda pistin yeri nedeniyle, yarışa katılmak isteyen taraftarların kendi araçlarını kullanması, toplu taşıma kullanmalarına göre daha olası ve bu da ulaşımda yoğunluk nedeniyle virüs yayılma riskini azaltıyor.

Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi ve bu haftanın ilerleyen günlerinde Silverstone'a kaç kişinin katılabileceğinin açıklanması bekleniyor.