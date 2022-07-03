Britanya Grand Prix'sinde piste giren yedi protestocu tutuklandı

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Araç üstü kameralarından alınan ilk tur görüntüleri, protestocuların Hangar Düzlüğü'ndeki köprünün altından piste eriştiklerini ve Max Verstappen geçtiği sırada bariyerden atladıklarını gösteriyor.

Fakat buna eş zamanlı olarak Zhou Guanyu'nun takla attığı büyük kaza gerçekleşti ve yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

Görevliler, protestocuları dışarı almaya başlamadan önce, en az beş kişinin asfaltta oturduğu görüldü. Protestonun sorumluluğunu daha sonra Just Stop Oil iklim aktivistleri gurubu üstlendi.

Northamptonshire polisi bir bildiri yayınladı ve yedi kişinin, "son derece tehlikeli kararları" için tutuklandığını açıkladı.

Etkinlik baş komiseri Tom Thompson şunları söyledi: "Bu insan grubunun, yarış günü öncesinde yaptığımız uyarıları göz ardı etmelerinden ve piste girmek gibi son derece tehlikeli bir karar almalarından gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Pistte barışçıl bir etkinlik gerçekleştirmelerini teklif ettik ancak bunun yerine, pilotların, görevlilerin ve gönüllülerin hayatlarını riske atmayı seçtiler."

“Birinin bunu yapmaya karar vermesi son derecede hayal kırıklığı yaratıyor."

Protesto etmenin "herkesin insani hakkı" olduğunu kabul eden Northamptonshire polisi, Cuma günü bazılarının müdahalede bulunmayı planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldığını ancak ilgili kişileri “hayati tehlike yaratmamaya” çağırdığını açıkladı.

Thompson şöyle devam etti: "Neyse ki böyle bir ihtimal için planlarımız vardı ve grup, memurlarımız tarafından hızlıca uzaklaştırıldı ve tutuklandı."

"Yedi kişinin tamamı şu anda gözaltında ve ayrıntılar teyit edilmekte."

"Son olarak, bu operasyonda yorulmak bilmeden çalışan tüm memurlara, görevlilere ve tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum."

"Genel olarak çok düşük bir suç oranına sahibiz. Bugünkü olaya etkin ve verimli bir şekilde müdahale edildi ve daha fazlasını isteyemezdim."

Autosport tarafından görüşleri sorulan Lando Norris, bu durumu "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Norris, "Formula 1 araçlarının olduğu bir piste girecek kadar aptal olabiliyorsanız... Bu korkutucu bir şey."

"Aynı zamanda, asla dahil olmak istemediğimiz bir şeyin içine dahil ederek bizi de riske atıyorsunuz."

"Pisttekilerin bunu durdurmak için ellerinden geleni yaptığına eminim."