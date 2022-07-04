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Britanya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2022 Britanya Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
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Sıralama turları istatistikleri
- Silverstone'da pole pozisyonunu kazanan Carlos Sainz, kariyerinin ilk pole pozisyonu 150. Grand Prix'sinde elde etti. Bu alanda rekor, ilk pole pozisyonu öncesinde 216 yarışa çıkan Sergio Perez'de. Sainz ayrıca F1 tarihinde pole pozisyonu alan 104. isim olurken, Fernando Alonso'dan sonra bunu başarabilen ikinci İspanyol oldu.
- Bu, Ferrari'nin Silverstone'daki 12. pole pozisyonu oldu ve artık bu pistte en çok pole pozisyonu alan takım konumundalar.
- Max Verstappen ikinci oldu ve bu yıl ilk kez yağmur altındaki sıralama turlarında pole pozisyonunu alamadı. Hollandalı pilot buna rağmen 35. kez ilk çizgide yer almaya hak kazandı ve bu alanda hem Rubens Barrichello'yu hem de René Arnoux'u yakaladı.
- Charles Leclerc üçüncü oldu ve bu sezon ilk kez (Motor değiştirdiği Montreal hariç) sıralama turlarında ilk çizgiyi alamadı.
- Sergio Perez bu sezon üçüncü kez dördüncü sırada yer aldı. Bu, 2022'de en çok yer aldığı grid pozisyonu olmaya devam ediyor.
- Bu sezon yedinci kez, ilk iki çizgi Ferrari ve Red Bull pilotlarına gitti.
- Lewis Hamilton beşinci oldu ve sıralama turlarında George Russell'a karşı durumu 5-5 yaptı.
- Guanyu Zhou, dokuzuncu oldu ve arka arkaya üçüncü kez takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı mağlup etti. Dokuzuncu sıra, Çinli sürücünün en iyi grid pozisyonuydu.
- Daniel Ricciardo, son dört yarışta üçüncü kez sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi.
- Aston Martin; Sebastian Vettel'in 18., Lance Stroll'ün ise 20. olmasıyla bu yılki en kötü sonucunu aldı.
- Nicholas Latifi 10. oldu ve F1 kariyerinde ilk kez Q3'e kaldı. Aynı zamanda bu yıl ilk kez Alex Albon'u mağlup etti.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Yarış istatistikleri
- Carlos Sainz, Britanya Grand Prix'sini kazanarak kariyerindeki ilk F1 zaferini elde etti. İspanyol pilot, F1'deki ilk zaferini almak için tam 150 yarış beklerken, bu alanda kariyerinin 190. yarışında zafere ulaşan Sergio Perez'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Sainz, Fernando Alonso'nun ardından Grand Prix kazanan ikinci İspanyol oldu.
- İspanya, 33 zafere ulaşmasının ardından Amerika ile durumu eşitledi ve en çok yarış kazanan 10. ülke konumuna yükseldi.
- Sainz, Silverstone'daki ilk zaferini 1951'de José-Froilan González ile alan Ferrari'ye, bu pistteki 15. galibiyetini getirdi. Silverstone, İtalyan ekibin 19 zaferi bulunan Monza'dan sonra en çok kazandığı ikinci yarış konumunda yer alıyor.
- Sergio Pérez, ikinci oldu ve bu yılki dördüncü, kariyerindeki 21. ve Silverstone'daki ilk podyumunu aldı.
- Lewis Hamilton, üçüncü olmasının ardından bu pistteki 13., kariyerinin ise 185. podyumunu elde etti. Bu, yeni bir rekor çünkü daha önce kimse aynı pistte 13 kez podyuma çıkmadı. Michael Schumacher; Imola, Barselona ve Montreal'de 12 kez podyuma çıkmıştı.
- Hamilton, Silverstone'da bu yıl ilk kez bir yarışta lider gitti ve aynı zamanda kariyerinde 60. kez en hızlı turu attı. Hamilton, arka arkaya 16. sezonunda lider gitti ve bu alanda rekoru eline geçirdi.
- 90. Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Charles Leclerc, arka arkaya beşinci yarışında da podyuma çıkamadı. Silverstone'daki yarış, kariyeri boyunca lider gittiği 20. yarıştı.
- Beşinci olan Fernando Alonso, bu yılki en iyi sonucunu elde etti. Bu sezon ilk beş Grand Prix'de sadece bir kez (2 puan) puan alan İspanyol pilot son beş yarışın tamamında ilk ona girip, 26 puan topladı.
- Fernando Alonso, tamamladığı 92 bin 684 kilometre ile, F1 tarihinde en çok mesafe tamamlayan pilot konumunda yükseldi.
- Sekizinci bitiren Mick Schumacher, Formula 1 kariyerinin 31. yarışında puanla tanıştı. F1 tarihinde ilk puanı için en çok bekleyen diğer pilotlar Alessandro Nannini (32 GP), George Russell (37 GP), Jonathan Palmer (42 GP) ve Nicola Larini (44 GP).
- 12. sıra Nicholas Latifi'nin bu sezonki en iyi sonucuydu.
Mick Schumacher, Haas F1 Team, celebrates with his team after securing his first points in F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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