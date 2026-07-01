Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı
Bilet platformu Viagogo'nun açıkladığı verilere göre, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinin bilet satışları geçen yıla kıyasla %14 arttı.
Silverstone Pisti'ne bu yıl her zamankinden çok daha fazla uluslararası ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Platform üzerinden yapılan bilet alımlarının %77'si, İngiltere dışındaki ülkelerden geliyor; bu oran 2023 yılında %48 seviyesindeydi.
Bu değişim Britanyalı taraftarların ilgisinin azalmasından kaynaklanmıyor; aksine, yerel taraftarlar artık yurt dışındaki yarışlara gitmeyi daha çok tercih ediyor. İngiliz taraftarların bilet alımlarının %62'si Birleşik Krallık dışındaki yarışlar için gerçekleşti. Bu oranla İngiltere; Brezilya (%98), Çin (%91), Avustralya (%86), Monako (%84) ve Suudi Arabistan'ın (%79) ardından uluslararası yarış seyahatlerinde dünyada altıncı sırada yer alıyor.
2009 Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, seçkin medya mensuplarına yaptığı açıklamada bu küresel büyümeyi şu sözlerle değerlendirdi: "Britanya Grand Prix'sine doğru ilerlerken heyecan verici bir dönemden geçiyoruz.”
“Buradaki taraftar kitlesi her zaman büyüktü ancak son yıllarda değişen şey, bu atmosferin bir parçası olmak için diğer ülkelerden seyahat eden insanlar oldu. Sezonun en iyi hafta sonlarından biri olan Silverstone, sadece pistteki araçlardan ibaret değil, aynı zamanda gerçek bir festival.”
Taraftarlar
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Pandemiden bu yana, dünyanın dört bir yanındaki yarışları izlemek için seyahat eden taraftarlarda muazzam bir artış gördük ve sporun bu şekilde dünya genelinde takip edilmesi hepimizi mutlu eden bir olay.”
“Tüm bunlar düşünüldüğünde Silverstone’da heyecan dolu bir mücadelenin bizi beklediğini söyleyebilirim."
Formula 1'in artan popülaritesi, dünya genelindeki bilet satışlarını geçen yıla göre oranında %19 artırdı. Küresel spor organizasyonları arasında yapılan bir karşılaştırmada Formula 1, 160 farklı ülkeden bilet satın alan taraftarlarıyla MLB ve NFL gibi organizasyonları geride bıraktı. Bu çeşitlilik, 2019'daki 113 ülkeye kıyasla %42'lik bir artışı temsil ediyor.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Pirelli
Seyahat ve harcama platformu Perk tarafından paylaşılan veriler, yarış haftasında Silverstone ve çevresine yapılan iş seyahatlerinde de keskin bir artış olduğunu ortaya koydu. Birleşik Krallık'a yapılan kurumsal uçuş rezervasyonları geçen yıla göre %10 artarken, iç hat uçuşları %39, uluslararası uçuşlar ise %7 oranında yükseldi.
Sponsorlar açısından bakıldığında, teknoloji, bilişim ve medya sektörü geçen yıla göre %10'luk bir artışla Silverstone'a en çok seyahat eden iş kolları oldu. Ancak yarışa ilgi gösteren firmaların profili artık geleneksel motor sporları sponsorlarının çok ötesine geçmiş durumda; yeşil enerji firmalarından kadın sağlığı platformlarına, insan kaynakları şirketlerinden sigorta teknolojisi girişimlerine kadar çok kapsamlı yatırımcılar pist çevresinde yerini alıyor.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Britanya GP’ye rekor ilgi: Bilet satışları %14 arttı
Norris: “McLaren’den ayrılırsam gideceğim tek yer var”
İddia: Aston Martin, Horner için yeniden devreye girdi
Wolff: “Pilotlarımızdan çok memnunuz”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar