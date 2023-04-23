Britanya GP'sini protesto eden altı genç, hapis ve kamu hizmeti cezaları aldı
Britanya mahkemeleri, geçen Temmuz ayında Britanya GP'sinde piste girerek protestoda bulunan altı kişiye hapis ve kamu hizmeti cezaları verdi.
2022 Britanya GP'sinin ilk turunda piste giren ve ikinci sektördeki hızlı bölümde bir oturma eylemi gerçekleştiren altı protestocu, kırmızı bayrak periyodunun da yardımıyla hızlıca gözaltına alınmıştı.
Şubat ayının ortasına doğru yargı süreci son bulan dört erkek, iki kadın protestocu, kamuya rahatsızlık vermekten suçlu bulunmuştu.
Northampton Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan protestocuların cezası da kesinleşmiş vaziyette: üç protestocu ertelenmiş hapis cezaları alırken, üç protestocu ise 12 ay kamu hizmeti cezası aldı.
Kamu hizmeti alan iki protestocunun daha önceden de 70 milyon sterlin değerindeki bir Van Gogh tablosuna kendilerini kelepçelemekten ötürü mahkumiyetleri bulunmaktaydı.
Mahkemenin kararında "protestocuların olası riskleri değerlendirecek uzmanlığa sahip oldukları, dolayısıyla sadece kendilerini kandırdıkları" ifadeleri yer aldı.
Protestocular ise "iklim değişikliğinin aciliyetine yönelik gerçek ve derin bir inanca sahip olduklarını, dolayısıyla protesto yolunu seçtiklerini" belirttiler.
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