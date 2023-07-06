Britanya GP'sinde yağmur beklenmiyor, sıralama turlarında yağmur gelebilir

Son iki aydır neredeyse her yarıştan önce "hafta sonu boyunca yoğun yağmur beklentisi" şeklinde haberlerle karşılaşmaktayız, ancak birkaç örnek dışında bu beklentiler gerçeğe dönmedi.

Britanya GP'si öncesi ise durum farklı ve hafta sonu boyunca ılık bir hava bekleniyor.

Yine de dikkatli olmakta fayda var, nitekim sıralama turlarında ufak da olsa bir yağmur beklentisi mevcut.

Cuma günü Formula 2 ve Formula 3 antrenmanları ılıman koşullarda gerçekleşecek sıcaklıklar yükselecek ve ilk antrenman seansında hava 23 derece olacak.

Hava kademeli olarak ısınmaya devam edecek ve ikinci antrenman seansında 25 dereceye kadar yükselecek, ancak Wellington Düzlüğü'nde saatte 40 km/s hızında rüzgar bekleniyor.

Cumartesi günü de sabah saatlerinde benzer sıcaklıklar olacak, ancak günün ortasına doğru yağmur bulutları pistin üstünden geçecek.

Hava bu saat aralığında 22 dereceden 25 dereceye kadar yükselecek, ancak F2 sprint yarışı ve F1 sıralama turları yağmur altında geçebilir!

Sıralama turları esnasında rüzgar hızının saatte 50 kilometreye kadar yükselmesi de bekleniyor, bu durum, hızlı virajlarıyla ünlü pistte işleri zorlaştırabilir.

Pazar sabahı yine yağmur beklentisi mevcut, ancak öğleden sonra pist kuruyacak ve yarışta büyük ihtimalle yağmur görmeyeceğiz.