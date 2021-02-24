Britanya GP'si patronu seyircilerin dönmesi konusunda "temkinli ama ümitli"

İngiliz hükumeti, bu haftanın başında mevcut pandemi kısıtlamalarını aşamalı bir şekilde hafifletmek için yol haritasını açıkladı ve bu plana göre yaz itibariyle seyircilerin spor etkinliklere katılması bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson, mecliste yaptığı konuşmasında “spor stadyumlarının turnikeleri yeniden dönmeye başlayacak” diyerek, tribünlerin yeniden seyircilerle dolması için planını açıkladı.

Teklife göre, 17 Mayıs tarihinden itibaren, açık havadaki etkinliklere 10000 seyirci ya da toplam koltuk kapasitesinin %25’inin katılmasına izin verilecek (hangisi daha düşükse).

Devam eden aşılama süreci ve düşen COVID-19 vakası sayıları ışığında, bu sayıların 21 Haziran itibariyle artırılması ve yazın Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen spor etkinliklerinin yüksek seyirci kapasitesiyle düzenlenebilmesi de planlar arasında.

Britanya GP’si 2020’de kapalı kapılar ardında düzenlendi. 2021’deki yarışın ise hükumet önlemleri sayesinde seyircili olması bekleniyor, fakat Silverstone genel müdürü Stuart Pringle, bu konuda verdiği mesajda ihtiyatlı davranıyor.

Çarşamba sabahı BBC 5 Live’daki röportajında Pringle şu sözleri söyledi: “Temkinli bir şekilde ümitliyim, henüz kat edilecek çok yol var.”

“Fakat gereklilikler açık bir şekilde belirtildi. Kimsenin kontrolünde olmayan değişkenler var, örneğin yeni bir endişe konusu doğarsa ya da aşılar yetiştirilemezse gibi.”

“Fakat aynı derecede her şey yolunda gitmeye başladı ve insanların, sonunda ışık olan bir fırsatı desteklemek istediğini düşünüyorum.”

“Hükumet bunun 4. adım olduğunu belirterek doğru şeyi yaptı. Öncesinde 3 adım daha var ve her aşamada yanlış giden bir şeyler olabilir.”

“Yani herhangi bir kesinlik yok. Bir organizatör olarak bu, bizim için çok zor.”

Britanya GP’sini izlemek için gelen seyirci sayısı hafta sonu boyunca 340000’lere kadar çıkıyor, aynı zamanda geçen sene için satılan biletlerin büyük bir kısmı da 2021’e devredecek.

Büyük spor etkinliklerine katılım konusunda son günlerde öne çıkan bir diğer teklif ise, COVID-19 aşısı olan ve düzenli bir şekilde test olan kişilerin, üstünde aşı kartı taşıması ve bu belge sayesinde etkinliklere katılabilmesi.

Seyircilerin güvenli bir şekilde katılımının sağlanması için aşı kartı uygulaması hakkındaki fikri sorulduğunda Pringle, bunun “canlı spor etkinlikleri için prensipte iyi bir fikir” olduğunu söyledi.

Pringle, “Spor stadyumlarını işletenler olarak Dijital Kültür, Medya ve Spor Departmanı’yla, elektronik biletleme uygulamalarımızın Ulusal Sağlık Sitemi uygulamasıyla ilişkilendirilmesi ve böylece USS uygulamasında doğru test sonucunu veren kişilerin giriş biletini kullanabilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyoruz. ”

“Dolayısıyla kesinlikle denenebilecek bir fikir olduğunu ve taraftarların tercih edebileceğini düşünüyorum.”

“Azıcık çaba ya da para gerektirse bile seyircilerin, sevdikleri takımı ya da sporu seyredebilmek için yaz döneminde bunu değerlendireceklerini düşünüyorum.” dedi.

Britanya GP’sinin 16-18 Temmuz tarihlerinde Silverstone pistinde düzenlenmesi planlanıyor.