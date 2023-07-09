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Britanya GP'si öncesi polis, Just Stop Oil üyelerine karşı önlemleri arttırdı

Just Stop Oil üyelerinin 2023 Britanya GP'sinde de bir protesto gerçekleştirme ihtimalini göz önünde bulunduran polis, yüz tarama sistemleri kurarak önlem aldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Police at the circuit dealing with potential protestors

Geçen yılki yarışın başlangıcında Wellington Düzlüğü'nden piste giren beş Just Stop Oil üyesi, ilk virajda yaşanan büyük kaza nedeniyle kırmızı bayrak çıkmasının ardından rahat müdahale ile gözaltına alındı.

Kısa süre önce yeniden aktifleşen Just Stop Oil, geçtiğimiz hafta Wimbledon Tenis Turnuvası'na ve Chelsea Flower Show'a sızarak çeşitli gösteriler yaptı, bu da F1 için güvenlik endişelerine yol açtı.

Dolayısıyla çeşitli önlemler almaya karar veren Northans polis departmanı, arama memurlarının ve sivil dedektiflerin sayısını arttırdı.

Dahası, canlı yüz tanıma kameraları da devreye alındı, böylece istenmeyen şahısların piste girişinin engellenmesi amaçlandı.

Just Stop Oil, yarış öncesinde geçen yılki protestonun görüntü ve videolarını tweetledi.

Lewis Hamilton'ın "barışçı protestolara açığız" açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirten grup, İngiliz sürücüyü Petronas ile bağlarını koparmaya davet etti.

Grubun açıklamasında, "Lewis Hamilton'ın barışçıl protestolara destek açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz ancak yine de şiddetsiz doğrudan eylemin, herkes için daha iyi bir gelecek talep etmek için bedenlerini ortaya koymayı seçen cesur bireyleri içerdiğini vurgulamak isteriz." ifadeleri yer aldı.

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