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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP'nin tüm biletleri satıldı

The Guardian'a göre göre Britanya GP'nin tüm biletleri tükendi ve hafta sonu tribünler tamamen dolu olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Britanya GP'nin tüm biletleri satıldı
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Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP, geçen yıl dolu tribünler önünde gerçekleşmişti ve hafta sonu boyunca Lewis Hamilton'a büyük destek vardı.

Hatta 2019 yarışı, 351 bin taraftarla tüm zamanların en kalabalık yarışı olmuştu. Şimdi Britanya GP'nin yine dopdolu olacağı anlaşılıyor.

The Guardian'a göre 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarışın tüm biletleri rekor sürede tükendi. Cuma ve cumartesi günlerinin biletleri ise neredeyse tükenmek üzere.

Organizatörler yarış günü 142 bin seyirciye ulaşmayı bekliyor.

Pistin patronu Stuart Pringle, “2022 Britanya Grand Prix'si için eşi görülmemiş bir bilet talebiyle karşı karşıyayız."

"Daha önce hiç Nisan ayında yarış için biletimizin kalmadığı bir an yaşamamıştık."

"Ek tribünler ekleyerek kapasiteyi biraz daha artırdık ve bu yıl yarış günü seyirci sayısının 142 bine ulaşmasını bekliyoruz."

"Satışlar aynı hızda devam ederse, üç günde de dopdolu tribünler bekliyoruz." dedi.

Pirelli signage around the Silverstone circuit

Pirelli signage around the Silverstone circuit

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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