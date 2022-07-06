Britanya GP'deki mücadeleler neden sert ama kurallara uygundu?

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Hatta son bölümdeki diğerlerinin pist dışına itildiği agresif savunmalar ve ataklar, birçok gözlemcinin bunlara nasıl izin verildiğini sorgulamasına neden oldu.

Pilotların viraja gelirken diğer pilotun dışında olup, viraj çıkışında gerekli boşluğa sahip olmadığı birçok örnek vardı.

Mick Schumacher, Brooklands çıkışında dışarıdan atak yapmaya çalışırken Max Verstappen tarafından dışarı doğru zorlandı.

Kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta da benzer durum gözlendi. Charles Leclerc, yine Verstappen'e benzer bir şekilde dışarıdan atak yapmaya çalıştığında boşluk bulamadı ve ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

Verstappen-Schumacher olayından birkaç tur önce Lewis Hamilton daha kötüsüyle karşılaştı. Red Bull'dan Sergio Perez, Village'da içeriye daldı ve ikincilik mücadelesinde, virajdan çıkarken pistin tamamını kullandı.

Aynı virajda Hamilton, kırmızı bayraktan önce aynısını Leclerc'e yaptı ve bunun üzerine Ferrari pilotu çarpmamak için bordürlerin üzerinden geçmek zorunda kaldı.

Tüm bu ve benzeri olaylar, bazı tartışmalara neden oldu. Hamilton ve Leclerc arasında ilk turda yaşananlar hakemlerce not edildi ancak bir yaptırımla sonuçlanmadı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Uzun zamandır pilotların ikili mücadelede birbirlerine yeterli boşluğu bırakmaları gerektiği vurgulandığı için, gösterilen müsamaha belli seviyede birtakım entrikalara sebep oldu.

FIA'nın Uluslararası Spor Kuralları'nda, "Bir aracı kasıtlı olarak pistin sınırlarının dışına zorlama veya herhangi bir anormal yön değişikliği gibi diğer sürücüleri engelleyebilecek manevralar kesinlikle yasaktır. Kalıcı bir avantaj sağlayan itme veya diğer temaslar kesinlikle yasaktır. Yukarıdaki suçlardan herhangi birinden suçlu görünen herhangi bir sürücü hakemlere bildirilecektir." deniyor.

Ancak FIA'nın bu kuralları, F1'deki tüm olayları idare etmek için tek başına kullanılmıyor. Bu sene başında F1 Yarış Direktörü Niels Wittich, takımlara ve pilotlara konuyla alakalı bir açıklama yaptı ve nelere izin verilip nelere izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bu kapsamda, virajda hak sahibi olma konusunda neyin doğru neyin yanlış olduğu konusu, gönderilen "Sürüş Standartları Rehberi" ile takımlara ve pilotlara iletildi.

Bu rehberdeki tanımlar 'bağlayıcı olmamakla birlikte', bir olayın cezaya değer olup olmadığına karar verirken komiserlerin dikkate aldığı şeyleri gösteriyor.

Tartışmalı Britanya GP hamlelerindeki kilit nokta, geçiş yapan aracın hangi noktada artık dışarı doğru itilemeyeceğini anlamaktı.

Uzun zamandır bu konuyla alakalı, geçiş yapan aracın 'önemli bir bölümünün' diğer aracın yanına gelmesi gerektiği söyleniyor olsa da, bu sene başında gönderilen rehberde konu çok daha net bir şekilde ifade edildi.

Schumacher/Verstappen, Leclerc/Hamilton ve Leclerc/Verstappen olaylarında dışarıdan atak yapan pilot bulunuyor. Bu tip geçiş hamlelerinde dışarıdan atak yapan pilotun, virajın apeks çizgisinden sonra önde olması gerektiği belirtiliyor.

İlgili dökümanda, "Bir virajda dışarıdan geçiş için 'önemli bir kısım' ne olduğu düşünüldüğünde, komiserler tarafından takdirlerini kullanırken göz önünde bulundurulacak çeşitli faktörler arasında hakemler, sollama yapan aracın virajın apeks noktasından sonra diğer aracın önünde olup olmadığını değerlendirecektir. Geçilen araç, pist sınırları içinde kalarak virajı dönebilecek durumda olmalıdır." deniyor.

Bahsi geçen üç olayda da, dışarıdan atak yapan pilot her ne kadar diğer aracın önemli ölçüde yanında olsa da, hiçbirisinde apeks noktasından sonra önde değildi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Bu yüzden, savunma yapan pilot viraj çıkışında pist sınırları içerisinde kaldığı için (üçünde de o şekilde oldu), bu savunmaların hepsi kurallar dahilindeydi.

Perez ve Hamilton olayında ise Red Bull pilotu Mercedes pilotuna içeriden atak yaptığı için, koşullar biraz daha farklıydı.

İçeriden atak yapan pilot durumunda, "önemli ölçüde" yorumlaması, atak yapan pilotun ön tekerleğinin, apeks çizgisinden önce diğer aracın yanına gelip gelmemesine göre yapılıyor.

Perez, geç frenlemeyle yaptığı atakta tam olarak bunu yaptı ve apeks noktasına gelmeden önce Hamilton'ın yanına geldi.

Bu durumda atak 'güvenli ve kontrollü' bir şekilde yapıldığı sürece kurallara uygun oluyor. Perez, atağında sürekli olarak pist sınırları içerisindeydi ve apeks noktasından itibaren pisti kullanma hakkına sahipti.

Yarış kuralları, pilotları virajlardan çıkarken rakiplerine karşı geçmişte olduğundan biraz daha acımasız olmaya teşvik ediyor gibi görünebilir ancak şu anda hem FIA hem de F1 sürücülerinin memnuniyetle kabul ettiği yol budur.

Verstappen'in söylediği gibi; "Güzel, sert ama adil bir mücadeleydi."