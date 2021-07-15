Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Silverstone geçen yıl arka arkaya iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı ve bu yıl sadece bir yarışa ev sahipliği yapacaklar.

FIA, pist ve hafta sonuyla ilgili ilk bilgileri yayınladı. Bu bilgiler arasında DRS bölgelerinin uzunluğu ve pilot hakemlik yapacak isim gibi konular da yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre hafta sonu iki DRS bölgesi yer alacak. İlk DRS algılama noktası üçüncü virajdan 25 metre önce, aktivasyon noktası ise beşinci virajdan 30 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 11. viraj, aktivasyon noktası ise 14. virajın çıkışı olacak.

Geçen yıla kıyasla Silverstone pistinde yapılan değişiklikler de duyuruldu. 6. virajın girişinin sağ tarafına ve 18. virajın çıkışına yeni lastik bariyerler eklendi. 10. virajdan 11. viraja kadar olan bölümde, sol tarafta yer alan lastik bariyerlerinin uzunluğu artırıldı.