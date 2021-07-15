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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinde pilot hakemlik görevini Emanuele Pirro üstlenecek.

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Silverstone geçen yıl arka arkaya iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı ve bu yıl sadece bir yarışa ev sahipliği yapacaklar.

FIA, pist ve hafta sonuyla ilgili ilk bilgileri yayınladı. Bu bilgiler arasında DRS bölgelerinin uzunluğu ve pilot hakemlik yapacak isim gibi konular da yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre hafta sonu iki DRS bölgesi yer alacak. İlk DRS algılama noktası üçüncü virajdan 25 metre önce, aktivasyon noktası ise beşinci virajdan 30 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 11. viraj, aktivasyon noktası ise 14. virajın çıkışı olacak.

Geçen yıla kıyasla Silverstone pistinde yapılan değişiklikler de duyuruldu. 6. virajın girişinin sağ tarafına ve 18. virajın çıkışına yeni lastik bariyerler eklendi. 10. virajdan 11. viraja kadar olan bölümde, sol tarafta yer alan lastik bariyerlerinin uzunluğu artırıldı.

Ayrıca FIA, bu hafta sonu yapılacak yarışta pilot hakemin eski F1 sürücüsü Emanuele Pirro olacağını açıkladı. Pirro, bu yıl Bahreyn ve Steiermark GP'de bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl Pirro'nun yanı sıra Tom Kristensen, Derek Warwick, Vitantonio Liuzzi, Enrique Bernoldi ve Yannick Dalmas pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
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