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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP'de de günün pilotu Norris oldu

Son iki yarıştır çok iyi performanslar sergileyen McLaren pilotu Lando Norris, Britanya GP'de de günün pilotu seçildi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren

Avusturya GP'ye getirdiği güncellemelerle büyük bir ivme yakalayan McLaren'de Norris, o yarışı 4. sırada tamamlamasına rağmen günün pilotu seçilmişti.

McLaren, bu hafta sonu Britanya'da Norris'in aracına daha fazla güncelleme ekledi ve McLaren, hafta sonunun en büyük sürprizi oldu.

Sıralamalarda Norris ve Oscar Piastri ile 2 ve 3. sıraları elde eden takım, yarışı benzer şekilde tamamlayıp çifte podyum yapacak gibi görünüyordu ancak Haas pilotu Kevin Magnussen'in motor sorunuyla yolda kalmasının ardından çifte podyum riske girdi.

Güvenlik aracında yapılan pitlerde Norris'e sert lastikler takılırken, geç pit sayesinde avantaj yakalayan ve Piastri'yi geride bırakan Lewis Hamilton'a yumuşak lastikler takıldı.

Norris, daha yavaş lastiklere rağmen Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı ve kendi evindeki yarışta 2. olarak önemli puanlar kazandı.

Taraftarların vermiş olduğu oylar sonucunda Norris, günün pilotu seçildi

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Monako  Esteban Ocón
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris
 Britanya   Lando Norris

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 39
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 13
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 6
 Fernando Alonso  5
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
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