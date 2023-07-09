Britanya GP'de de günün pilotu Norris oldu

Avusturya GP'ye getirdiği güncellemelerle büyük bir ivme yakalayan McLaren'de Norris, o yarışı 4. sırada tamamlamasına rağmen günün pilotu seçilmişti.

McLaren, bu hafta sonu Britanya'da Norris'in aracına daha fazla güncelleme ekledi ve McLaren, hafta sonunun en büyük sürprizi oldu.

Sıralamalarda Norris ve Oscar Piastri ile 2 ve 3. sıraları elde eden takım, yarışı benzer şekilde tamamlayıp çifte podyum yapacak gibi görünüyordu ancak Haas pilotu Kevin Magnussen'in motor sorunuyla yolda kalmasının ardından çifte podyum riske girdi.

Güvenlik aracında yapılan pitlerde Norris'e sert lastikler takılırken, geç pit sayesinde avantaj yakalayan ve Piastri'yi geride bırakan Lewis Hamilton'a yumuşak lastikler takıldı.

Norris, daha yavaş lastiklere rağmen Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı ve kendi evindeki yarışta 2. olarak önemli puanlar kazandı.

Taraftarların vermiş olduğu oylar sonucunda Norris, günün pilotu seçildi

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Fernando Alonso Suudi Arabistan Max Verstappen Avustralya Sergio Pérez Azerbaycan Sergio Pérez Miami Max Verstappen Monako Esteban Ocón İspanya Lewis Hamilton Kanada Alejandro Albón Avusturya Lando Norris Britanya Lando Norris

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 39 Sebastian Vettel 23 Lewis Hamilton 14 Sergio Pérez 13 Charles Leclerc 11 Daniel Ricciardo 10 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 6 Fernando Alonso 5 Kimi Räikkönen 5 Alexander Albon 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1 Esteban Ocon 1