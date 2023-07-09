Britanya GP'de de günün pilotu Norris oldu
Son iki yarıştır çok iyi performanslar sergileyen McLaren pilotu Lando Norris, Britanya GP'de de günün pilotu seçildi.
Avusturya GP'ye getirdiği güncellemelerle büyük bir ivme yakalayan McLaren'de Norris, o yarışı 4. sırada tamamlamasına rağmen günün pilotu seçilmişti.
McLaren, bu hafta sonu Britanya'da Norris'in aracına daha fazla güncelleme ekledi ve McLaren, hafta sonunun en büyük sürprizi oldu.
Sıralamalarda Norris ve Oscar Piastri ile 2 ve 3. sıraları elde eden takım, yarışı benzer şekilde tamamlayıp çifte podyum yapacak gibi görünüyordu ancak Haas pilotu Kevin Magnussen'in motor sorunuyla yolda kalmasının ardından çifte podyum riske girdi.
Güvenlik aracında yapılan pitlerde Norris'e sert lastikler takılırken, geç pit sayesinde avantaj yakalayan ve Piastri'yi geride bırakan Lewis Hamilton'a yumuşak lastikler takıldı.
Norris, daha yavaş lastiklere rağmen Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı ve kendi evindeki yarışta 2. olarak önemli puanlar kazandı.
Taraftarların vermiş olduğu oylar sonucunda Norris, günün pilotu seçildi
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Monako
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Britanya
|Lando Norris
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|39
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|13
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|6
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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