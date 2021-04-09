Britanya GP yönetimi, ‘Covid pasaportu’ uygulamasını destekliyor

Silverstone, iki F1 yarışına seyircisiz şekilde ev sahipliği yapsa da MotoGP yarışı iptal edilmişti. Yarışın organizatörleri, bu sezonki yarışlarda güvenli bir şekilde taraftar ağırlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Formula 1 yarışı 16-18 Temmuz, MotoGP yarışı ise 29 Ağustos’ta yapılacak. İngiltere hükümeti, yasakları kademli şekilde azalttıkları kararlı bir plan uyguluyorlar. Bu plana göre 17 Mayıs’ta büyük spor etkinliklerine maksimum 10 bin kişi katılabilecek. 21 Haziran’da ise bütün yasaklar kalkacak. Pandeminin seyrine bağlı olarak 16 Temmuz’a kadar alınacak seyirci sayısında artış veya azalma da olabilir.

Pist yönetimi; tıpkı Premier Lig, FA Cup, İngiltere 2.ligi, Rugby Futbol Birliği gibi Başbakan Boris Johnson’a konu hakkında mektup yazdı. Mektupta, gelecek aylarda kabul edilmesi planlanan 10.000 kişinin ekonomik krizi durdurmaya yeterli olmayacağı belirtilip, ‘Covid pasaportu’ uygulaması ile hem ülkede aşı olmuş bireylerin hem de yurt dışından aşı olmuş takipçilerin piste gelip etkinliğe güvenilir bir şekilde katılabilmeleri istendi.

Mektubun içeriği şu şekilde: ‘’Bu sonuca ulaşmak için her aksiyonunun hazırda tutulduğunu biliyoruz. Buna Covid sertifikasyonu düzenlemesi da dahil. Bu uygulama sosyal mesafeyi önce azaltıp, sonrasında tamamen kaldırmaya yardımcı olabilir.’’

‘’Bu uygulamanın hayat geçirilmesi için üzerinde konuşulması gereken birçok konu var. Sistemin teknolojisinin nasıl çalışacağı veya bu teknolojinin kullanımının hem katılanlar hem de görevliler için nasıl kolaylaştırılacağı gibi.’’

‘’Bu uygulamadan birçok spor organizasyonu takipçilerini en hızlı ve güvenilir şekilde tekrardan tribünlerde ağırlayabilir.’’

‘’Bu süreçte etkinliğe katılacak herkesin negatif bir Covid testi ve aşı sertifikasını gösterebileceği bir uygulamaya erişim zorunlu olmalı. Bu uygulamadan çıkış yapmak kolay olmalı, ayrım olmamalı ve kişinin gizliliğine saygı duymalı.’’

İngiltere’deki yetişkinlerin %60’ı aşı olmuş durumda. Bu da bu sistemi daha mantıklı bir hâle getiriyor. Nisan sonunda, Wembley Stadyumu’nda düzenlenecek Carabao Cup finalinde 8000 kişinin alınması planlanıyor. Stadyum, Euro 2020 etkinlikleri içinse kapasitesinin %50’sini ağırlamayı hedefliyor.