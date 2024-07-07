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Yarış raporu
Formula 1 Britanya GP

Britanya GP Yarış: Hamilton evinde kazandı, Russell yarış dışı, Verstappen ikinci!

Bir ıslak bir kuru geçen Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton evinde zafere ulaşıp bir pistte en çok kazanma rekorunu kırdı. Max Verstappen ikinci oldu. Lando Norris ise podyumun son basamağını tamamladı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geleneksel Formula 1 pisti Silverstone'da bulutlu ancak yağmursuz hava şartlarında formasyon turu başladı. Ön sıralarda yer alan birçok pilotun orta hamuru tercih ettiği görüldü.

Yarış başlamadan Gasly ve Perez pit yoluna yöneldiler. Gasly formasyon turunda yaşadığı vites kutusu sorunu nedeniyle yarış başlamadan çekilmek zorunda kaldı. Perez aldığı ceza nedeniyle zaten yarışa pit yolundan başlayacaktı.

52 tur sürecek yarış beş kırmızı ışığın sönmesiyle başladı. Öndeki dörtlü başarılı kalkışlar yapmayı başararak yerlerini korudular. Ancak 4. virajda Verstappen önündeki Norris'i geride bırakarak üçüncülüğe yerleşti.

11. sıradan başlayan Charles Leclerc 3 sıra kazanarak 8.liğe yerleşti. 6. başlayan Hulkenberg de 3 sıra gerileyerek 9.luğa düştü. 

Arkada Albon da başlangıcın kaybedenlerinden oldu, Albon üç sıra gerileyerek 12.liğe düştü. Albon'un gerileme sebebi Alonso'yla aralarındaki temas sonrasında aldığı hasardı.

7.turda Ricciardo 14.lük için Zhou'yu geride bırakırken Perez de önündeki Ocon'u geçerek 17.liğe yerleşti.

8. tur itibariyle 10 dakika içinde yağmur yağacağı tahmini yapıldı.

İlk pit stop yapan pilot yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Zhou oldu. 13.turda pite gelen Çinli pilot orta hamur lastiklere geçti.

Bu esnada Charles Leclerc de önündeki Lance Stroll'ü geçerek yedinciliğe, takım arkadaşının 4 saniye arkasına yerleşti.

14.turda başlangıç itibariyle dördüncülüğe düşen Norris ile önündeki Verstappen arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Norris birkaç atak denemesi yapsa  da başarılı olamadı. Norris 15. turda yaptığı atakla düzlükte DRS'sini açarak Verstappen'i geride bıraktı ve yerini geri almış oldu.

Bu esnada öndeki Russell ile Hamilton arasındaki fark 1.5 saniye aralığında devam etti.

16. tur itibariyle pistin belli kısımlarında yağış başladı.

Norris'in Verstappen'i geride bırakmasının ardından takım arkadaşı Piastri de Verstappen'in DRS mesafesine girerek onu kovalamaya başladı ve 17.turda Hollandalı pilotu geride bıraktı.

Bu esnada Hamilton da önündeki Russell'a yaklaştı ve yarış liderliği için ikilinin arasındaki mücadele başladı. DRS'yi alan Hamilton Russell'a yaptığı atakla liderliği ele geçirdi.

Bu esnada Hamilton ve Russell yağmurun etkisiyle virajı kaçırarak pist dışına çıktılar ancak piste dönmeyi başardılar. Ancak Russell kaybettiği yol tutuşu nedeniyle arkasındaki Norris'e geçildi. Böylece sıralama Hamilton-Norris-Russell oldu.

Bu esnada Leclerc ve Perez pite girerek yeşil logolu geçiş lastiklerine geçtiler.

Ardından Norris daha bir tutuşla önündeki Hamilton'a atak yaparak liderliği ele geçirdi. Piastri de önündeki Russell'ı geride bırakarak üçüncülüğe yerleşti ve ardından Hamilton'ı da avladı.

Böylece 20.tur itibariyle McLarenler 1-2, Mercedesler 3-4 oldular. Onları Verstappen ve Sainz izledi.

Geçiş lastikleriyle tur atmaya başlayan Perez, telsizden bu lastikler için zeminin fazla kuru olduğunu takımına iletti.

Yağışla beraber devreden çıkarılan DRS, pistin kurumasıyla 24. tur itibariyle tekrar aktive edildi. 25.turda öndeki grup Perez ve Leclerc'e tur bindirmeye başladı.

Yağmur yeniden yağmaya başladı ve DRS devreden çıkarıldı. Önde Norris ile arasındaki farkı kapatan Piastri ona atak denemeleri yapmaya başladı. Bu esnada Verstappen, Sainz, Hulkenberg, Stroll ve Ricciardo gibi pilotlar pite gelerek yeşil logolu geçiş lastiklerine geçtiler.

28.turda  Norris, Hamilton ve Russell da pite gelerek geçiş lastiklerini taktılar. Piastri pite gelmeden liderliğini sürdürdü.  Norris, Hamilton, Verstappen, Russell pitlerin ardından sırasıyla ilk 5 sırayı oluşturdular.

Bir tur sonra Piastri de pite gelerek liderliği Norris'e bıraktı. Piastri pit stopların ardından 6. olarak piste geri döndü.

Yarışa polden başlayan 4. olarak devam eden Russell, 34. turda Mercedes'ten gelen telsiz mesajı doğrultusunda aracını yarıştan çekti. İlk yapılan açıklamaya göre Russell'ın çekilme sebebi aracın su sisteminde yaşanan bir problemdi. Böylece ilk 5'i sırasıyla Norris, Hamilton, Verstappen, Sainz ve Piastri oluşturdu.

38.tur itibariyle bazı pilotlar risk alarak pite girmeye başladılar. Önde Hamilton, Verstappen ve Piastri pite geldiler. Hamilton yumuşak, Verstappen sert, Piastri orta hamur lastiklere geçti.

Sonrasında Norris de pite geldi ve yumuşak hamur lastiklere geçti. Pit çıkışında Hamilton Norris'i geride bırakarak yarış liderliğine oturdu ve Norris ile yaklaşık 2,5 saniye fark açtı.

Yarışın bitimine 8 tur kala Norris, Hamilton'a olan farkını 2 saniyeye, Verstappen Norris'e olan farkını 1.7 saniyeye kadar düşürdü. Ardından Hamilton ile Norris'in arasındaki fark artmaya başlarken, Verstappen Norris'le olan farkını 1.3 saniyeye kadar düşürdü.

47.turda Norris'in DRS mesafesine giren Verstappen, 48.turda İngiliz pilota iyice yaklaştı ve düzlükte DRS yardımıyla Norris'i geride bırakarak ikinciliğe yerleşti. Verstappen Hamilton'ın 3.3 saniye arkasına yerleşti.

Son turda en hızlı tur denemesi için pite gelen Sainz yumuşak lastiklere geçti.

Verstappen zaman zaman Hamilton'a yaklaşsa da Hamilton'ı yakalayamadı. Ve Lewis Hamilton, bir pistte en çok kazanma rekorunu Silverstone'da 9 kere ile kırarak, zafere ulaştı.

Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Fernanda Alonso, Alex Albon, Yuki Tsunoda sırasıyla ilk 10'u tamamladı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 52

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 52

+1.465

1.465

 1.465   2 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 52

+7.547

7.547

 6.082   2 15   McLaren Mercedes
4 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+12.429

12.429

 4.882   2 12   McLaren Mercedes
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 52

+47.318

47.318

 34.889   3 11   Ferrari Ferrari
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 52

+55.722

55.722

 8.404   2 8   Haas Ferrari
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 52

+56.569

56.569

 0.847   2 6   Aston Martin Mercedes
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 52

+1'03.577

1'03.577

 7.008   2 4   Aston Martin Mercedes
9 Thailand A. Albon Williams 23 52

+1'08.387

1'08.387

 4.810   2 2   Williams Mercedes
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 52

+1'19.303

1'19.303

 10.916   2 1   RB Red Bull
11 United States L. Sargeant Williams 2 52

+1'28.960

1'28.960

 9.657   2     Williams Mercedes
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 52

+1'30.153

1'30.153

 1.193   2     Haas Ferrari
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 51

1 lap

     2     RB Red Bull
14 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 51

1 lap

     3     Ferrari Ferrari
15 Finland V. Bottas Sauber 77 51

1 lap

     2     Sauber Ferrari
16 France E. Ocon Alpine 31 50

2 laps

     4     Alpine Renault
17 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 50

2 laps

     4     Red Bull Red Bull
18 China G. Zhou Sauber 24 50

2 laps

     4     Sauber Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 33

 

     2   Overheating Mercedes Mercedes
dnf France P. Gasly Alpine 10 0

 

         Vites kutusu Alpine Renault
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