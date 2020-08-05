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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Britanya GP / Analiz

Britanya GP teknik güncellemeleri

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Britanya GP teknik güncellemeleri
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik
5 Ağu 2020 08:45

Formula 1 yarışları çok hızlı bir şekilde geride kalırken takımlar da benzer şekilde araçlarına yeni parçalar eklemeyi sürdürüyorlar.

Britanya GP, ilk 3 yarışa göre çok farklı gereksinimleri olan bir pistte gerçekleştirilse de takımlar güçlerini iyileştirmek için bazı yeni parçalar kullandılar.

Mercedes

Mercedes F1 W11 rear wing detail British GP

Mercedes F1 W11 rear wing detail British GP

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes AMG F1 W11 rear wing

Mercedes AMG F1 W11 rear wing

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W11, geçen seneki Mercedes aracına göre çok daha yüksek yere basma gücü üretiyor. Mercedes bu sayede geçen seneye göre daha az kanat açısına sahip arka kanat kullanıyor. Mercedes, ilk 3 yarıştaki gibi Silverstone'da da daha düşük yere basma gücüne sahip arka kanatla (sol resim) yarıştı. Buna ek olarak kanadın üst kısmında yer alan Gurney kanatçıkları da kaldırıldı. 

Mercedes, sezon öncesi testlerde ve Steiermark GP'de tek destek kollu arka kanadı kullanmıştı. Macaristan'da çift kollu arka kanadı kullanan Mercedes, Britanya GP'de yine tek destek kollu arka kanadı kullandı.

Tek kollu arka kanadı kullanmanın hem olumlu hem de olumsuz yanları var. En pozitif yanı, aerodinamik açıdan bu tasarımın hava akımının yüzeyden daha az ayrılmaya neden olması. Özellikle düşük açılı arka kanat kullanıldığında bu önemli oluyor.

Bu tasarım arka kanada DRS kolundan bağlandığı için üst tarafta daha az türbülans oluyor

Ferrari

Ferrari SF1000 arka kanat, Britanya GP

Ferrari SF1000 arka kanat, Britanya GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, geçen sene güç ünitesinde yapmak zorunda kaldığı değişikliğin ardından, bu sene tam tersi ekstra güç bulan Mercedes karşısında maksimum hızda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Aradaki farkın 40 beygir civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ferrari, sürüklenme seviyesini mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak için düşük yere basma gücüne sahip arka kanat kullandı. Bu kararın düzlükte olumlu etkisi olsa da virajlarda olumsuz yanı oldu çünkü bu yaklaşım viraj performansını ve lastik ömrünü düşürüyor.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 rear wing detail
Ferrari SF1000 rear wing detail British GP

Yukarıdaki sol resim geçen sene Silverstone'da kullanılan arka kanadı, sağdaki ise bu sene kullanılan arka kanadı gösteriyor. Geçen seneki kanat hem daha fazla açıya sahip, hem de motor kapağının arkasında T-kanat yer alıyor. 

Sağdaki arka kanat ise daha az açıya sahip ve düzlük hızını arttırmaya yardımcı oluyor. Takım, güç ünitesindeki sorunları aşana kadar bunu yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Racing Point

Racing Point RP20 arka kanat detay, Britanya GP

Racing Point RP20 arka kanat detay, Britanya GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu sene çok konuşulan Racing Point'te ise ilk 3 yarışa kıyasla çok daha fazla yere basma gücü üreten bir arka kanat ve T-kanat yer alıyordu.

Ekstra yere basma gücü, aracın yüksek hızlı virajlarda rakiplerine göre daha stabil olmasını sağladı ancak düzlükte daha yavaş kalmasına neden oldu.

Buna karşı Racing Point, Mercedes'in bu seneki güç ünitesi ile düzlükteki bu kaybı düşük seviyede tutmayı başardı. Ancak Racing Point muhtemelen bu arka kanadı Spa ve Monza'da kullanmak istemeyecektir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Ferrari, düşük yere basma kuvveti ve düzlük hızı üzerine bir ayar tercih ederken Racing Point ise tam tersi bir şekilde, sezonun başında kullandığı ayarlara geri dönüş yaptı.

Red Bull

 

 

Red Bull RB16 rear wing comparison

Red Bull RB16 rear wing comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Silverstone'da yeni arka kanat kullanan bir diğer takımdı. Takım, düzlükte hızlı olabilmek için araçta yere basma gücü üretecek bazı çözümlerden feragat etmek zorunda kaldı. Takım bu sene gerçekleştirilen 4. yarışta, 3. farklı arka kanadı kullandı. Bu kanatta bazı yeni, bazı eski çözümler kullanıldı.

Bu kapsamda kanadın orta bölümü kaşık şekline sahipti. Kaşık şeklindeki arka kanatlarda, orta bölümde yere basma gücü üretilip stabil olmaya çalışılırken kenarların daha az açılı olması ile düzlükte hızlı olmak hedefleniyor.

Kanadın kenar bölümleri de ilk yarışta kullanılanların aksine çok daha basitti. Ortadaki ve sağdaki tasarımlarda farkları görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16 ön kanat, Avusturya GP

Red Bull Racing RB16 ön kanat, Avusturya GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takım bu sene hazırladığı yeni burun tasarımını pilotları arasında ayrıştırarak kullanmıştı ve bekledikleri etkiyi göremediklerini söylemişti. Ancak Silverstone'da her iki Red Bull pilotunda da yeni burun tasarımı yer aldı.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Red Bull'un yeni kanat konseptini kullanan isim ise Max Verstappen (sağda) olurken, Alex Albon (solda) ise eski kanat konseptiyle yarıştı.

McLaren

McLaren MCL35 arka kısım karşılaştırması

McLaren MCL35 arka kısım karşılaştırması

Fotoğraf: Motorsport Images

McLaren tarafından Macaristan'da kullanılan arka kanat (solda) ve Silverstone'da kullanılan arka kanat (sağda) versiyonları, ihtiyaç duyulan yere basma kuvveti seviyelerini ortaya koyuyor. Bu hafta sonu araçta T-kanat kullanılmazken, soğutma üniteleri üzerinde bulunan flaplar da kaldırıldı.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunun yanında McLaren, Lando Norris'in aracında yeni bargeboard tasarımını, aero boyası ile beraber kullandı. Böylece takım, ilk antrenman seansında Sainz ile eski bargeboard'un verilerini ve Norris ile yeni bargeboard'un verilerini toplayarak karşılaştırma şansı yakaladı.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing C39'un fren diski

Alfa Romeo Racing C39'un fren diski

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu fotoğrafta, bir araya getirilme aşamasındaki Alfa Romeo C39'un değerini görebiliriz. Aracın iç kısımda bulunan süspansiyon parçalarını ve kasnaklar yerleştirilmeden önceki frenlerin durumunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz, bununla beraber hava akışını janttan dışarıya yönlendiren iç boru işini inceleyebiliyoruz.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Racing Point
Editör Giorgi Piola

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