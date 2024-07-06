Britanya GP Sıralama: Russell pole'de, Verstappen dördüncü!

Britanya Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleşen sıralama turlarında George Russell en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sırayı elde etti.

Britanya Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü Bölüm: Russell pole'de, Verstappen dördüncü

Silverstone'daki sıralama turlarının son bölümünde pilotlar, ilk 10 sıranın dizilişi için piste çıktılar.

İlk denemelerin ardından zirveye yerleşen isim 1:26.024'lük turuyla Mercedes pilotu George Russell oldu.

Sonrasında pite giren pilotlar, seansın bitimine yaklaşık iki dakika kala pilotlar tekrar piste çıkmaya başladılar.

Seansın sonunda Russell'ın turunu Hamilton geçmeyi başarsa da, Russell turunu geliştirdi ve 1:25.819 ile pole pozisyonunun sahibi oldu.

Takım arkadaşı Hamilton ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sıraya yerleşti.

Şampiyona lideri Max Verstappen dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci sırayı elde etti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll, Alex Albon ve Fernando Alonso oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2 - İkinci Bölüm: Norris lider, Leclerc elendi

İkinci bölüm başladığında yağmur yağmıyordu ve pilotlar piste kırmızı logolu kuru zemin lastiğiyle çıktılar.

Yaklaşık beş dakikanın ardından Ferrari pilotu Leclerc, telsizden yumuşak lastiklerden memnun olmadığını dile getirdi.

Seans boyunca zirve, birden fazla kez el değiştirdi ancak damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atan isim Lando Norris oldu.

İkinci sırayı George Russell alırken, üçüncü sıraya yerleşen isim Fernando Alonso oldu.

Oscar Piastri dördüncü olurken, Lewis Hamilton beşinci oldu.

Q3'e kalamayan isimler sırasıyla Charles Leclerc, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou ve Daniel Ricciardo oldu.

Q2 Sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1 - Birinci Bölüm: Perez çakıla gömüldü, Mercedes 1-2

Pilotlar, Britanya'da sıralama turlarının ilk bölümüne pistin ıslak olması sebebiyle geçiş lastikleriyle başladılar.

Pilotlar birkaç turun ardından kuru zemin lastiklerine geçerek tur atmaya başladılar.

Bu noktada Red Bull pilotu Sergio Perez'in pist dışına taşarak çakıllara gömüldüğü görüldü. Perez aracını hareket ettiremedi ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayrakların ardından seansın bitmesine yedi dakika kalmıştı. Pilotlar yine kuru zemin lastikleriyle piste çıkarak turlarını iyileştirmeye çalıştılar.

Yağmurun iyice bastırmasıyla üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, takım arkadaşı gibi çakıl havuzuna taştı ancak Hollandalı piste geri dönmeyi başardı.

Olaylı seansın ardından Lewis Hamilton ve George Russell ilk iki sıraları elde ettiler.

Üçüncü ve dördüncü sırada sırasıyla Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer alırken, Oscar Piastri beşinci oldu.

İlk bölümde elenen pilotlar ise Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez ve Pierre Gasly oldu.

Q1 Sonucu: