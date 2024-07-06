Britanya GP Sıralama: Russell pole'de, Verstappen dördüncü!
2024 Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu George Russell'ın oldu.
Top three qualifiers Lando Norris, McLaren F1 Team, pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Britanya Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleşen sıralama turlarında George Russell en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.
Takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sırayı elde etti.
Britanya Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Q3 - Üçüncü Bölüm: Russell pole'de, Verstappen dördüncü
Silverstone'daki sıralama turlarının son bölümünde pilotlar, ilk 10 sıranın dizilişi için piste çıktılar.
İlk denemelerin ardından zirveye yerleşen isim 1:26.024'lük turuyla Mercedes pilotu George Russell oldu.
Sonrasında pite giren pilotlar, seansın bitimine yaklaşık iki dakika kala pilotlar tekrar piste çıkmaya başladılar.
Seansın sonunda Russell'ın turunu Hamilton geçmeyi başarsa da, Russell turunu geliştirdi ve 1:25.819 ile pole pozisyonunun sahibi oldu.
Takım arkadaşı Hamilton ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sıraya yerleşti.
Şampiyona lideri Max Verstappen dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci sırayı elde etti.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll, Alex Albon ve Fernando Alonso oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
1'25.819
|247.120
|2
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.171
1'25.990
|0.171
|246.628
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.211
1'26.030
|0.040
|246.514
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.384
1'26.203
|0.173
|246.019
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.418
1'26.237
|0.034
|245.922
|6
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.519
1'26.338
|0.101
|245.634
|7
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.690
1'26.509
|0.171
|245.149
|8
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.766
1'26.585
|0.076
|244.933
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.821
1'26.640
|0.055
|244.778
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|5
|
+1.098
1'26.917
|0.277
|243.998
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Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Q2 - İkinci Bölüm: Norris lider, Leclerc elendi
İkinci bölüm başladığında yağmur yağmıyordu ve pilotlar piste kırmızı logolu kuru zemin lastiğiyle çıktılar.
Yaklaşık beş dakikanın ardından Ferrari pilotu Leclerc, telsizden yumuşak lastiklerden memnun olmadığını dile getirdi.
Seans boyunca zirve, birden fazla kez el değiştirdi ancak damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atan isim Lando Norris oldu.
İkinci sırayı George Russell alırken, üçüncü sıraya yerleşen isim Fernando Alonso oldu.
Oscar Piastri dördüncü olurken, Lewis Hamilton beşinci oldu.
Q3'e kalamayan isimler sırasıyla Charles Leclerc, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou ve Daniel Ricciardo oldu.
Q2 Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|8
|
1'26.559
|245.007
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.164
1'26.723
|0.164
|244.544
|3
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|
+0.171
1'26.730
|0.007
|244.524
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.174
1'26.733
|0.003
|244.515
|5
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.211
1'26.770
|0.037
|244.411
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.237
1'26.796
|0.026
|244.338
|7
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.284
1'26.843
|0.047
|244.206
|8
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|8
|
+0.288
1'26.847
|0.004
|244.194
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|8
|
+0.374
1'26.933
|0.086
|243.953
|10
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|
+0.379
1'26.938
|0.005
|243.939
|11
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.538
1'27.097
|0.159
|243.494
|12
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|10
|
+0.616
1'27.175
|0.078
|243.276
|13
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|7
|
+0.710
1'27.269
|0.094
|243.014
|14
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|10
|
+1.308
1'27.867
|0.598
|241.360
|15
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|8
|
+1.390
1'27.949
|0.082
|241.135
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Q1 - Birinci Bölüm: Perez çakıla gömüldü, Mercedes 1-2
Pilotlar, Britanya'da sıralama turlarının ilk bölümüne pistin ıslak olması sebebiyle geçiş lastikleriyle başladılar.
Pilotlar birkaç turun ardından kuru zemin lastiklerine geçerek tur atmaya başladılar.
Bu noktada Red Bull pilotu Sergio Perez'in pist dışına taşarak çakıllara gömüldüğü görüldü. Perez aracını hareket ettiremedi ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu.
Kırmızı bayrakların ardından seansın bitmesine yedi dakika kalmıştı. Pilotlar yine kuru zemin lastikleriyle piste çıkarak turlarını iyileştirmeye çalıştılar.
Yağmurun iyice bastırmasıyla üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, takım arkadaşı gibi çakıl havuzuna taştı ancak Hollandalı piste geri dönmeyi başardı.
Olaylı seansın ardından Lewis Hamilton ve George Russell ilk iki sıraları elde ettiler.
Üçüncü ve dördüncü sırada sırasıyla Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer alırken, Oscar Piastri beşinci oldu.
İlk bölümde elenen pilotlar ise Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez ve Pierre Gasly oldu.
Q1 Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'29.547
|236.832
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.559
1'30.106
|0.559
|235.362
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
+0.949
1'30.496
|0.390
|234.348
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
+1.010
1'30.557
|0.061
|234.190
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+1.348
1'30.895
|0.338
|233.319
|6
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|10
|
+1.447
1'30.994
|0.099
|233.065
|7
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.588
1'31.135
|0.141
|232.705
|8
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|12
|
+1.643
1'31.190
|0.055
|232.564
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|
+1.717
1'31.264
|0.074
|232.376
|10
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|10
|
+1.744
1'31.291
|0.027
|232.307
|11
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|10
|
+1.795
1'31.342
|0.051
|232.177
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|
+1.863
1'31.410
|0.068
|232.005
|13
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+2.049
1'31.596
|0.186
|231.534
|14
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|10
|
+2.061
1'31.608
|0.012
|231.503
|15
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|3
|
+2.382
1'31.929
|0.321
|230.695
|16
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|11
|
+2.884
1'32.431
|0.502
|229.442
|17
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|6
|
+3.358
1'32.905
|0.474
|228.271
|18
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|11
|
+5.010
1'34.557
|1.652
|224.283
|19
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+8.801
1'38.348
|3.791
|215.638
|20
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|7
|
+10.257
1'39.804
|1.456
|212.492
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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