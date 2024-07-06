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Sıralama turları raporu
Formula 1 Britanya GP

Britanya GP Sıralama: Russell pole'de, Verstappen dördüncü!

2024 Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu George Russell'ın oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Top three qualifiers Lando Norris, McLaren F1 Team, pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Top three qualifiers Lando Norris, McLaren F1 Team, pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Britanya Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleşen sıralama turlarında George Russell en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sırayı elde etti.

Britanya Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü Bölüm: Russell pole'de, Verstappen dördüncü 

Silverstone'daki sıralama turlarının son bölümünde pilotlar, ilk 10 sıranın dizilişi için piste çıktılar.

İlk denemelerin ardından zirveye yerleşen isim 1:26.024'lük turuyla Mercedes pilotu George Russell oldu.

Sonrasında pite giren pilotlar, seansın bitimine yaklaşık iki dakika kala pilotlar tekrar piste çıkmaya başladılar. 

Seansın sonunda Russell'ın turunu Hamilton geçmeyi başarsa da, Russell turunu geliştirdi ve 1:25.819 ile pole pozisyonunun sahibi oldu.

Takım arkadaşı Hamilton ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sıraya yerleşti.

Şampiyona lideri Max Verstappen dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci sırayı elde etti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll, Alex Albon ve Fernando Alonso oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

1'25.819

   247.120
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.171

1'25.990

 0.171 246.628
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.211

1'26.030

 0.040 246.514
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.384

1'26.203

 0.173 246.019
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.418

1'26.237

 0.034 245.922
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.519

1'26.338

 0.101 245.634
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.690

1'26.509

 0.171 245.149
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.766

1'26.585

 0.076 244.933
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.821

1'26.640

 0.055 244.778
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+1.098

1'26.917

 0.277 243.998
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Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2 - İkinci Bölüm: Norris lider, Leclerc elendi

İkinci bölüm başladığında yağmur yağmıyordu ve pilotlar piste kırmızı logolu kuru zemin lastiğiyle çıktılar. 

Yaklaşık beş dakikanın ardından Ferrari pilotu Leclerc, telsizden yumuşak lastiklerden memnun olmadığını dile getirdi.

Seans boyunca zirve, birden fazla kez el değiştirdi ancak damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atan isim Lando Norris oldu.

İkinci sırayı George Russell alırken, üçüncü sıraya yerleşen isim Fernando Alonso oldu.

Oscar Piastri dördüncü olurken, Lewis Hamilton beşinci oldu.

Q3'e kalamayan isimler sırasıyla Charles Leclerc, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou ve Daniel Ricciardo oldu. 

Q2 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

1'26.559

   245.007
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.164

1'26.723

 0.164 244.544
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8

+0.171

1'26.730

 0.007 244.524
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.174

1'26.733

 0.003 244.515
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8

+0.211

1'26.770

 0.037 244.411
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

+0.237

1'26.796

 0.026 244.338
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.284

1'26.843

 0.047 244.206
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 8

+0.288

1'26.847

 0.004 244.194
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.374

1'26.933

 0.086 243.953
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+0.379

1'26.938

 0.005 243.939
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.538

1'27.097

 0.159 243.494
12 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 10

+0.616

1'27.175

 0.078 243.276
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 7

+0.710

1'27.269

 0.094 243.014
14 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 10

+1.308

1'27.867

 0.598 241.360
15 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 8

+1.390

1'27.949

 0.082 241.135
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1 - Birinci Bölüm: Perez çakıla gömüldü, Mercedes 1-2

Pilotlar, Britanya'da sıralama turlarının ilk bölümüne pistin ıslak olması sebebiyle geçiş lastikleriyle başladılar. 

Pilotlar birkaç turun ardından kuru zemin lastiklerine geçerek tur atmaya başladılar. 

Bu noktada Red Bull pilotu Sergio Perez'in pist dışına taşarak çakıllara gömüldüğü görüldü. Perez aracını hareket ettiremedi ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayrakların ardından seansın bitmesine yedi dakika kalmıştı. Pilotlar yine kuru zemin lastikleriyle piste çıkarak turlarını iyileştirmeye çalıştılar. 

Yağmurun iyice bastırmasıyla üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, takım arkadaşı gibi çakıl havuzuna taştı ancak Hollandalı piste geri dönmeyi başardı.

Olaylı seansın ardından Lewis Hamilton ve George Russell ilk iki sıraları elde ettiler. 

Üçüncü ve dördüncü sırada sırasıyla Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer alırken, Oscar Piastri beşinci oldu.

İlk bölümde elenen pilotlar ise Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez ve Pierre Gasly oldu. 

Q1 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 11

1'29.547

   236.832
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.559

1'30.106

 0.559 235.362
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.949

1'30.496

 0.390 234.348
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 10

+1.010

1'30.557

 0.061 234.190
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+1.348

1'30.895

 0.338 233.319
6 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 10

+1.447

1'30.994

 0.099 233.065
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.588

1'31.135

 0.141 232.705
8 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 12

+1.643

1'31.190

 0.055 232.564
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 11

+1.717

1'31.264

 0.074 232.376
10 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 10

+1.744

1'31.291

 0.027 232.307
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 10

+1.795

1'31.342

 0.051 232.177
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10

+1.863

1'31.410

 0.068 232.005
13 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+2.049

1'31.596

 0.186 231.534
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 10

+2.061

1'31.608

 0.012 231.503
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 3

+2.382

1'31.929

 0.321 230.695
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 11

+2.884

1'32.431

 0.502 229.442
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+3.358

1'32.905

 0.474 228.271
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 11

+5.010

1'34.557

 1.652 224.283
19 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+8.801

1'38.348

 3.791 215.638
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 7

+10.257

1'39.804

 1.456 212.492
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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