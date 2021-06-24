Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine Sonraki / Alonso, yakaladığı formdan memnun
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP seyircili şekilde yapılacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Silverstone, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Britanya Grand Prix’sinin seyircili şekilde yapılacağını duyurdu.

Britanya GP seyircili şekilde yapılacak

Britanya’da COVID-19 kısıtlamalarının 19 Haziran’a kadar uzatılmasına rağmen organizatörler, Silverstone’daki yarışın seyircili yapılacağı konusunda kararlıydı çünkü Grand Prix’nin “Etkinlik Araştırma Programı” çatısı altında yapılacağı konusunda epey iddia vardı.

Bu program dahilinde Wembley’de Avrupa Kupası maçları ve Londra’da Wimbledon turnuvası seyircili olarak gerçekleşecekti.

Perşembe günü yayınlanan açıklamada Silverstone, “Etkinlik Araştırma Programına” katıldıklarını ve bileti olan herkesin yarışa gelebileceğini doğruladı.

Yapılan açıklama şu şekildeydi: "Silverstone ekibi şimdi ERP uzmanları ve özellikle Northamptonshire'daki Halk Sağlığı Direktörü ile yakından çalışarak etkinliğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak ve detayları, bileti olan kişilere önümüzde günlerde duyuracaktır. " 

Silverstone, geçen yıl kapalı kapılar ardında iki F1 yarışına ev sahipliği yaptı ancak şimdi COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez 140.000'e yakın seyirciyi ağırlayacak.

Silverstone Genel Müdürü Stuart Pringle, "Hepimiz aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz ve bu temmuz, Silverstone'da tam kapasite ile seyircileri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." 

“Kültür bakanlığı ve Elektronik ,Kültür, Medya ve Spor Departmanındaki ekibine, spor sektörü adına tüm emekleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Başbakana, Lancaster Dükalığı Şansölyesi Michael Gove ve No.10’daki takımlara ve Kabine’ye de Britanya Grand Prix’sinin dünyaya ülkemizin pandemiye karşı mücadele ne kadar güvenli ve harika bir fırsat olduğunu göstermesini sağladıkları için çok teşekkür ederim.” dedi.

Kültür bakanı Oliver Dowden ise “Silverstone'un, hayranları motor sporlarının zirvesindeki etkinlik için büyük açık hava tribünlerine geri getirebilmesinden memnunum.”

“Başarılı aşılama uygulamamız ve iddialı Etkinlik Araştırma Programımız sayesinde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz ve bu gibi etkinlikler, herkesin canlı spor etkinliklerinin ve kültürün tekrardan güvenli bir şekilde tadını çıkarmasının önünü açacak.” ifadelerini kullandı.

F1 başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, bunun “harika bir haber” olduğunu dile getirirken hayranların ilk kez sprint yarışı formatını canlı olarak izleyebileceğinden mutlu olduğunu söyledi.

Domenicali, "Silverstone'un tam kapasite ile seyircileri ağırlayacak olması harika bir haber. Cumartesi günü ilk kez sprint formatını ve pazar günü asıl yarışı görmek için yüz binlerce hayranın geldiği inanılmaz bir hafta sonu olacak. ”

“Başbakan Boris Johnson, Bakan Oliver Dowden, Lancaster Dükalığı Şansölyesi Michael Gove ve Silverstone'un Genel Müdürü Stuart Pringle'ı, bu başarılı sonuca ulaşmak için harcadıkları çabadan dolayı çok takdir ediyorum."

“Tüm pilotlar ve takımlar Silverstone'u dört gözle bekliyorlar. Temmuzda orada olmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

 

Fans at Silverstone

Fans at Silverstone

Photo by: JEP / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine

Önceki haber

Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine

Sonraki haber

Alonso, yakaladığı formdan memnun

Alonso, yakaladığı formdan memnun
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

20 dk
2
Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

1g
3
Formula 1

Schumacher, sezon başından beri "yamuk" koltukta oturuyormuş

3s
4
Formula 1

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

5s
5
Formula 1

Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine

2s
Son Haberler
Vettel: ''Gelişim gösterip gösteremediğimizi söylemek zor''
F1

Vettel: ''Gelişim gösterip gösteremediğimizi söylemek zor''

0dk
Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"
F1

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

20dk
Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”
F1

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”

40dk
Alonso, yakaladığı formdan memnun
F1

Alonso, yakaladığı formdan memnun

1s
Britanya GP seyircili şekilde yapılacak
F1

Britanya GP seyircili şekilde yapılacak

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"
Formula 1

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı” Styrian GP
Formula 1

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış" Styrian GP
Formula 1

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış"

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher, sezon başından beri "yamuk" koltukta oturuyormuş
Formula 1 Formula 1

Schumacher, sezon başından beri "yamuk" koltukta oturuyormuş

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış"

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"
Formula 1 Formula 1

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”
Formula 1 Formula 1

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

Alonso, yakaladığı formdan memnun
Formula 1 Formula 1

Alonso, yakaladığı formdan memnun

Son Haberler

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"
Formula 1 Formula 1

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”
Formula 1 Formula 1

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”

Alonso, yakaladığı formdan memnun
Formula 1 Formula 1

Alonso, yakaladığı formdan memnun

Britanya GP seyircili şekilde yapılacak
Formula 1 Formula 1

Britanya GP seyircili şekilde yapılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.