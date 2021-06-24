Britanya GP seyircili şekilde yapılacak

Britanya’da COVID-19 kısıtlamalarının 19 Haziran’a kadar uzatılmasına rağmen organizatörler, Silverstone’daki yarışın seyircili yapılacağı konusunda kararlıydı çünkü Grand Prix’nin “Etkinlik Araştırma Programı” çatısı altında yapılacağı konusunda epey iddia vardı.

Bu program dahilinde Wembley’de Avrupa Kupası maçları ve Londra’da Wimbledon turnuvası seyircili olarak gerçekleşecekti.

Perşembe günü yayınlanan açıklamada Silverstone, “Etkinlik Araştırma Programına” katıldıklarını ve bileti olan herkesin yarışa gelebileceğini doğruladı.

Yapılan açıklama şu şekildeydi: "Silverstone ekibi şimdi ERP uzmanları ve özellikle Northamptonshire'daki Halk Sağlığı Direktörü ile yakından çalışarak etkinliğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak ve detayları, bileti olan kişilere önümüzde günlerde duyuracaktır. "

Silverstone, geçen yıl kapalı kapılar ardında iki F1 yarışına ev sahipliği yaptı ancak şimdi COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez 140.000'e yakın seyirciyi ağırlayacak.

Silverstone Genel Müdürü Stuart Pringle, "Hepimiz aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz ve bu temmuz, Silverstone'da tam kapasite ile seyircileri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

“Kültür bakanlığı ve Elektronik ,Kültür, Medya ve Spor Departmanındaki ekibine, spor sektörü adına tüm emekleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Başbakana, Lancaster Dükalığı Şansölyesi Michael Gove ve No.10’daki takımlara ve Kabine’ye de Britanya Grand Prix’sinin dünyaya ülkemizin pandemiye karşı mücadele ne kadar güvenli ve harika bir fırsat olduğunu göstermesini sağladıkları için çok teşekkür ederim.” dedi.

Kültür bakanı Oliver Dowden ise “Silverstone'un, hayranları motor sporlarının zirvesindeki etkinlik için büyük açık hava tribünlerine geri getirebilmesinden memnunum.”

“Başarılı aşılama uygulamamız ve iddialı Etkinlik Araştırma Programımız sayesinde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz ve bu gibi etkinlikler, herkesin canlı spor etkinliklerinin ve kültürün tekrardan güvenli bir şekilde tadını çıkarmasının önünü açacak.” ifadelerini kullandı.

F1 başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, bunun “harika bir haber” olduğunu dile getirirken hayranların ilk kez sprint yarışı formatını canlı olarak izleyebileceğinden mutlu olduğunu söyledi.

Domenicali, "Silverstone'un tam kapasite ile seyircileri ağırlayacak olması harika bir haber. Cumartesi günü ilk kez sprint formatını ve pazar günü asıl yarışı görmek için yüz binlerce hayranın geldiği inanılmaz bir hafta sonu olacak. ”

“Başbakan Boris Johnson, Bakan Oliver Dowden, Lancaster Dükalığı Şansölyesi Michael Gove ve Silverstone'un Genel Müdürü Stuart Pringle'ı, bu başarılı sonuca ulaşmak için harcadıkları çabadan dolayı çok takdir ediyorum."

“Tüm pilotlar ve takımlar Silverstone'u dört gözle bekliyorlar. Temmuzda orada olmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Fans at Silverstone Photo by: JEP / Motorsport Images