Britanya GP, protestocuların akınına uğrama riskiyle karşı karşıya

F1, 2022 Britanya GP için Silverstone'a geri dönerken, hafta sonu boyunca toplam 400.000 kişinin pistte olması bekleniyor.

Ancak yerel polis, göstericilerin bu hafta sonu karışıklık yaratmayı planladıklarına dair güvenilir istihbaratlara sahip olduklarını ve herkesi olası bir pist istilası konusunda uyardıklarını söyledi.

Northamptonshire polisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, Baş Müfettiş Tom Thompson, protestocuları güvenlik gerekçesiyle pisti işgal etmemeye çağırdı.

Thompson, "Bir grup protestocunun karışıklık çıkartmayı ve muhtemelen yarış gününde pisti işgal etmeyi planladığına dair güvenilir bir istihbarat aldık."

"Her şeyden önce, doğrudan bu insan grubuna hitap etmek istiyorum ve size, kendinizi, sürücüleri ve ayrıca çok sayıda polisi, gönüllüyü ve halkı riske atmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

"Yarış esnasında piste çıkmak son derece tehlikelidir - bu pervasız planı sürdürmeniz, insanları tehlikeye attığınız anlamına geliyor."

"Protestoda bulunmak elbette bu ülkenin temel haklarından biridir ve pistte barışçıl bir protesto düzenlemenize yardımcı olmak için sizinle konuşmaktan memnuniyet duyarız, sadece insanları tehlikeye atan bir durum yaratmamanızı rica ediyoruz." dedi.

Motorsport.com, konuyla ilgili bilgi almak için FIA'ya ulaştı, ancak FIA, durumun artık bir polis meselesi haline gelmesi sebebiyle nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.

Bu, Silverstone'da yaşanan ilk olay olmayacak. 2020'de, Extinction Rebellion çevre grubundan dört protestocu, İngiltere GP'si başlamadan önce piste yasadışı bir şekilde girdikten ve bir pankart açtıktan sonra tutuklandı.. COVID-19 protokolleri nedeniyle, 2020 İngiltere GP ve 70. Yıldönümü GP'leri kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

2003 Britanya GP'si ise, Katolik rahip Peder Cornelius Horan'ın dini pankartlar sallayarak Hangar Düzlüğü'nde koşmaya başlaması nedeniyle 11. turda durduruldu. Horan, bir Northampton mahkemesi tarafından "izinsiz giriş" nedeniyle suçlu bulunup iki ay hapis cezasına çarptırılırken, mareşal Stephen Green, Horan'ı pistten uzaklaştırmak için hayatını riske atmasından dolayı BARC Browning Madalyası ile ödüllendirildi.

Track invasion by religious activist and former priest Neil Horan. The safety car was deployed and Horan was arrested for aggravated trespass.

Photo by: Gary Hawkins