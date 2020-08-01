Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
22 Saat
:
12 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Britanya GP / Sıralama turları raporu

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

paylaşım
yorumlar
Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
Ekleyen:
1 Ağu 2020 14:09

2020 Formula 1 şampiyonasının 4. yarışı olan Britanya GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Sıralamalarda son seansa kadar öne çıkmayı başaramayan Hamilton, son seansta her iki turunda da en hızlı isim olmayı başardı.

Hamilton, 1:24.303'lük derecesiyle Silverstone pistindeki en hızlı tur rekorunu kırdı. Silverstone'da 7. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, kariyerinin 91. pole zaferini elde etti.

3. Seans - Pole Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Sıralamaların 3. seansındaki ilk haklarda 1:24.616 ile geçici pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oldu. Pistin en hızlı tur derecesini elde eden Hamilton, böylece bu hafta sonu ilk defa diğer pilotların önüne geçti. Bottas ilk haklarda daha iyi bir turla gelirken son sektörde yavaş kaldı ve turun sonunda Hamilton'ın 0.150 saniye gerisindeydi.

Mercedes ve diğer takımlar arasındaki fark, son seansta tam manasıyla ortaya çıktı. İlk haklarda lider Hamilton ile 3. sıradaki Verstappen arasında tam olarak 1.147 sn fark oluştu. Verstappen'in arkasında Racing Point'ten Stroll yer alırken, onu Leclerc ve Vettel takip etti. Ferrari pilotlarının arkasında McLaren'dan Norris ve Sainz, onların arkasında ise Renault pilotları Ocon ve Ricciardo kendilerine yer buldular.

İkinci haklarda ön bölümde önemli değişiklik olmadı. Hamilton 1:24.303'lük derecesiyle 0.3 sn hızlandı. 

Mercedes'in diğer pilotu Bottas, son hızlı turunun ilk sektöründe Hamilton'dan daha hızlıydı ancak 2. sektörde yavaş kaldı ve 0.3 saniye geride 2. sırayı elde etti. 

Son haklarda Leclerc kısa süreliğine 3. sıraya yükselse de Verstappen kritik bir şekilde yeniden 3. sıraya yükselmeyi başardı. Onun arkasında Ferrari'den Leclerc yer aldı.

Kendi evinde yarışan pilotlardan olan McLaren pilotu Norris, son hakkında zaman turunu iyileştirerek 5. sıraya yükselirken Racing Point'ten Stroll 6., McLaren'dan Sainz 7. olabildi.

Renault pilotları Ricciardo ve Ocon son turlarında pozisyon kazandılar ve 8 ile 9. sıralarda yer aldılar.

Ferrari pilotu Vettel ilk turunda hızlı olsa da 2. turunda hatalar yaptı ve pist dışına taşarak yavaş kaldı ve turu silinince 10. sıraya gerilemekten kurtulamadı.

Britanya GP pazar günü 16:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 22 1'24.303    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17 1'24.616 0.313 0.313
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 15 1'25.325 1.022 0.709
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 16 1'25.427 1.124 0.102
5 United Kingdom Lando Norris McLaren 20 1'25.782 1.479 0.355
6 Canada Lance Stroll Racing Point 20 1'25.839 1.536 0.057
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 20 1'25.965 1.662 0.126
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 19 1'26.009 1.706 0.044
9 France Esteban Ocon Renault 20 1'26.209 1.906 0.200
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 20 1'26.339 2.036 0.130
Tüm sonuçları görüntüle
 

2. Seans - Bottas lider, Hamilton spin attı

İlk 10 pilotun yarışa başlayacakları lastiklerin belli olduğu sıralamaların ikinci seansına Mercedes, Red Bull, Racing Point pilotlarıyla Ferrari'den Charles Leclerc orta lastiklerle, Sebastian Vettel ve diğer takım pilotları ise yumuşak lastiklerle başladılar.

Orta lastiklerle turlarda Bottas, 1:25.015 ile pistin en hızlı turunu atarken takım arkadaşı Hamilton spin atarak çakıl alana çıktı ve pistteki çakılların temizlenmesi için seans kırmızı bayraklarla durduruldu. Orta lastiklerle turlayan diğer isimlerden Verstappen tam 1 saniye geride geride 2., Leclerc 3. hızlı turu attı. Stroll, Albon ve Hulkenberg ancak 8, 9 ve 10. zamanları kaydedebildiler.

Seans yeniden başladıktan sonra piste çıkan ilk isim, o ana kadar zaman turu olmayan Hamilton oldu. Hamilton orta lastiklerle piste çıktı ve 1:25.347'lik derecesiyle 2. sıraya yükselerek kendisini elenmekten kurtaran bir derece elde etmiş oldu. Hamilton erken turu sayesinde bir kez daha tur atma şansı yakaladı.

Büyük ölçüde yumuşak lastiklerle atılan son turlarda ise pozisyon değiştiren ve elenmekten kurtulan isimler oldu.

Bottas seansı lider tamamlarken Hamilton ve Verstappen onu takip eden isimler oldular. McLaren'dan Carlos Sainz 4. sıraya yükselirken onu orta lastiklerle seansı geçen Leclerc takip etti. Ocon 6. olurken Ricciardo 7. sıraya yükselerek son bölüme kaldı.

8. sıradaki Norris'i Ferrari'den Vettel ve Racing Point'ten Stroll takip ettiler. Stroll orta lastiklerle ikinci seansı geçmeyi başardı.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, Stroll ile tamamen aynı dereceyi kaydetti ancak daha sonra bunu yaptığı için elendi.

Red Bull pilotu Alex Albon 2. seansta elenirken, Sergio Perez'in yerine yarışacak olan Hulkenberg 13. sırada kaldı. Elenen diğer isimler Daniil Kvyat ve George Russell oldular.

Ayrıca Kvyat vites kutusu değiştirdiği için yarışa 5 sıra geriden, yani 19. sıradan başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 11 1'25.015    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 16 1'25.347 0.332 0.332
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 9 1'26.144 1.129 0.797
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 14 1'26.149 1.134 0.005
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 10 1'26.203 1.188 0.054
6 France Esteban Ocon Renault 14 1'26.252 1.237 0.049
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 13 1'26.339 1.324 0.087
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 14 1'26.420 1.405 0.081
9 Germany Sebastian Vettel Ferrari 14 1'26.455 1.440 0.035
10 Canada Lance Stroll Racing Point 14 1'26.501 1.486 0.046
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 12 1'26.501 1.486 0.000
12 Thailand Alexander Albon Red Bull 11 1'26.545 1.530 0.044
13 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 14 1'26.566 1.551 0.021
14 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 12 1'26.744 1.729 0.178
15 United Kingdom George Russell Williams 14 1'27.092 2.077 0.348
Tüm sonuçları görüntüle

 

 

 

1. Seans - Bottas lider, Russell yine 2. seansta

Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turlarının birinci seansında Mercedes pilotları ilk iki sırada yer aldılar.

Valtteri Bottas, 1:25.801'lik derecesiyle 3. antrenman seansında olduğu gibi takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bırakmayı başarırken onu Red Bull'dan Max Verstappen takip etti. 

Racing Point pilotu Lance Stroll ve geçici takım arkadaşı Nico Hulkenberg 4 ve 5. sıralarda yer aldılar. Hulkenberg, yeni aracına rağmen takım arkadaşının sadece 0.08 sn gerisinde kaldı.

Williams pilotu George Russell, son iki yarışta olduğu gibi kuru zeminde bir kez daha sıralamalarda 2. seansa geçmeyi başardı ancak sarı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

İlk seansta elenen isimler Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ile Williams'tan Nicholas Latifi oldu.

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 5 1'25.801    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 7 1'25.900 0.099 0.099
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 3 1'26.115 0.314 0.215
4 Canada Lance Stroll Racing Point 8 1'26.243 0.442 0.128
5 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 8 1'26.327 0.526 0.084
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 8 1'26.343 0.542 0.016
7 France Esteban Ocon Renault 8 1'26.396 0.595 0.053
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari 8 1'26.469 0.668 0.073
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari 4 1'26.550 0.749 0.081
10 Thailand Alexander Albon Red Bull 5 1'26.565 0.764 0.015
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 8 1'26.677 0.876 0.112
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 8 1'26.715 0.914 0.038
13 United Kingdom George Russell Williams 8 1'26.732 0.931 0.017
14 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 8 1'26.774 0.973 0.042
15 United Kingdom Lando Norris McLaren 8 1'26.855 1.054 0.081
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 9 1'27.158 1.357 0.303
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 9 1'27.164 1.363 0.006
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 9 1'27.366 1.565 0.202
19 France Romain Grosjean Haas 9 1'27.643 1.842 0.277
20 Canada Nicholas Latifi Williams 7 1'27.705 1.904 0.062
Tüm sonuçları görüntüle

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı

Önceki haber

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
47dk

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
3s

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı

Racing Point: "Perez'in sözleşmesinde 31 Temmuz'da sona eren herhangi bir fesih maddesi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'in sözleşmesinde 31 Temmuz'da sona eren herhangi bir fesih maddesi yok"

McLaren hafta sonunun kalan kısmında güncelleme paketini koruyacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren hafta sonunun kalan kısmında güncelleme paketini koruyacak

Son Haberler

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
47dk

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı
F1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları
F1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

47dk
2
Formula 1

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

3s
3
Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları

2s
4
Formula 1

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"

1s
5
Formula 1

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"

3s

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!
F1

Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı
F1

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"
F1

Pirelli: "Portimao'daki kaplama, bizim için ekstra zorluk yaratacak"

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: Britanya GP sıralama turları

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"
F1

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.