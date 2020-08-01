Britanya GP: Pole pozisyonu rekor dereceyle Hamilton'ın!

Sıralamalarda son seansa kadar öne çıkmayı başaramayan Hamilton, son seansta her iki turunda da en hızlı isim olmayı başardı.

Hamilton, 1:24.303'lük derecesiyle Silverstone pistindeki en hızlı tur rekorunu kırdı. Silverstone'da 7. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, kariyerinin 91. pole zaferini elde etti.

3. Seans - Pole Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Sıralamaların 3. seansındaki ilk haklarda 1:24.616 ile geçici pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oldu. Pistin en hızlı tur derecesini elde eden Hamilton, böylece bu hafta sonu ilk defa diğer pilotların önüne geçti. Bottas ilk haklarda daha iyi bir turla gelirken son sektörde yavaş kaldı ve turun sonunda Hamilton'ın 0.150 saniye gerisindeydi.

Mercedes ve diğer takımlar arasındaki fark, son seansta tam manasıyla ortaya çıktı. İlk haklarda lider Hamilton ile 3. sıradaki Verstappen arasında tam olarak 1.147 sn fark oluştu. Verstappen'in arkasında Racing Point'ten Stroll yer alırken, onu Leclerc ve Vettel takip etti. Ferrari pilotlarının arkasında McLaren'dan Norris ve Sainz, onların arkasında ise Renault pilotları Ocon ve Ricciardo kendilerine yer buldular.

İkinci haklarda ön bölümde önemli değişiklik olmadı. Hamilton 1:24.303'lük derecesiyle 0.3 sn hızlandı.

Mercedes'in diğer pilotu Bottas, son hızlı turunun ilk sektöründe Hamilton'dan daha hızlıydı ancak 2. sektörde yavaş kaldı ve 0.3 saniye geride 2. sırayı elde etti.

Son haklarda Leclerc kısa süreliğine 3. sıraya yükselse de Verstappen kritik bir şekilde yeniden 3. sıraya yükselmeyi başardı. Onun arkasında Ferrari'den Leclerc yer aldı.

Kendi evinde yarışan pilotlardan olan McLaren pilotu Norris, son hakkında zaman turunu iyileştirerek 5. sıraya yükselirken Racing Point'ten Stroll 6., McLaren'dan Sainz 7. olabildi.

Renault pilotları Ricciardo ve Ocon son turlarında pozisyon kazandılar ve 8 ile 9. sıralarda yer aldılar.

Ferrari pilotu Vettel ilk turunda hızlı olsa da 2. turunda hatalar yaptı ve pist dışına taşarak yavaş kaldı ve turu silinince 10. sıraya gerilemekten kurtulamadı.

Britanya GP pazar günü 16:10'da başlayacak.

2. Seans - Bottas lider, Hamilton spin attı

İlk 10 pilotun yarışa başlayacakları lastiklerin belli olduğu sıralamaların ikinci seansına Mercedes, Red Bull, Racing Point pilotlarıyla Ferrari'den Charles Leclerc orta lastiklerle, Sebastian Vettel ve diğer takım pilotları ise yumuşak lastiklerle başladılar.

Orta lastiklerle turlarda Bottas, 1:25.015 ile pistin en hızlı turunu atarken takım arkadaşı Hamilton spin atarak çakıl alana çıktı ve pistteki çakılların temizlenmesi için seans kırmızı bayraklarla durduruldu. Orta lastiklerle turlayan diğer isimlerden Verstappen tam 1 saniye geride geride 2., Leclerc 3. hızlı turu attı. Stroll, Albon ve Hulkenberg ancak 8, 9 ve 10. zamanları kaydedebildiler.

Seans yeniden başladıktan sonra piste çıkan ilk isim, o ana kadar zaman turu olmayan Hamilton oldu. Hamilton orta lastiklerle piste çıktı ve 1:25.347'lik derecesiyle 2. sıraya yükselerek kendisini elenmekten kurtaran bir derece elde etmiş oldu. Hamilton erken turu sayesinde bir kez daha tur atma şansı yakaladı.

Büyük ölçüde yumuşak lastiklerle atılan son turlarda ise pozisyon değiştiren ve elenmekten kurtulan isimler oldu.

Bottas seansı lider tamamlarken Hamilton ve Verstappen onu takip eden isimler oldular. McLaren'dan Carlos Sainz 4. sıraya yükselirken onu orta lastiklerle seansı geçen Leclerc takip etti. Ocon 6. olurken Ricciardo 7. sıraya yükselerek son bölüme kaldı.

8. sıradaki Norris'i Ferrari'den Vettel ve Racing Point'ten Stroll takip ettiler. Stroll orta lastiklerle ikinci seansı geçmeyi başardı.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, Stroll ile tamamen aynı dereceyi kaydetti ancak daha sonra bunu yaptığı için elendi.

Red Bull pilotu Alex Albon 2. seansta elenirken, Sergio Perez'in yerine yarışacak olan Hulkenberg 13. sırada kaldı. Elenen diğer isimler Daniil Kvyat ve George Russell oldular.

Ayrıca Kvyat vites kutusu değiştirdiği için yarışa 5 sıra geriden, yani 19. sıradan başlayacak.

1. Seans - Bottas lider, Russell yine 2. seansta

Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turlarının birinci seansında Mercedes pilotları ilk iki sırada yer aldılar.

Valtteri Bottas, 1:25.801'lik derecesiyle 3. antrenman seansında olduğu gibi takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bırakmayı başarırken onu Red Bull'dan Max Verstappen takip etti.

Racing Point pilotu Lance Stroll ve geçici takım arkadaşı Nico Hulkenberg 4 ve 5. sıralarda yer aldılar. Hulkenberg, yeni aracına rağmen takım arkadaşının sadece 0.08 sn gerisinde kaldı.

Williams pilotu George Russell, son iki yarışta olduğu gibi kuru zeminde bir kez daha sıralamalarda 2. seansa geçmeyi başardı ancak sarı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

İlk seansta elenen isimler Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ile Williams'tan Nicholas Latifi oldu.