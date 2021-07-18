Formula 1 / Britanya GP Haberler
Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen: Basile Davoine
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Britanya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Lewis Hamilton
|
3
|
Valtteri Bottas
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Daniel Ricciardo
|
7
|
Fernando Alonso
|
8
|
Sebastian Vettel
|
9
|
Esteban Ocon
|
10
|
Carlos Sainz
|
11
|
Pierre Gasly
|
12
|
George Russell (P) +3
|
13
|
Kimi Räikkönen
|
14
|
Lance Stroll
|
15
|
Antonio Giovinazzi
|
16
|
Yuki Tsunoda
|
17
|
Nicholas Latifi
|
18
|
Mick Schumacher
|
19
|
Nikita Mazepin
|
20
|
Sergio Pérez
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Britanya GP öncesi: Yarış gridi
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