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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Britanya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Valtteri Bottas
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

9

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

11

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  George Russell (P) +3
(Williams)

13

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

15

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

19

  Nikita Mazepin
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)
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Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

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