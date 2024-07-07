Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Britanya Grand Prix'sine George Russell ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lewis Hamilton olacak.
|
1
|
|
2
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Lewis Hamilton
|
3
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|
4
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Max Verstappen
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5
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Oscar Piastri
|
6
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Nico Hülkenberg
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7
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Carlos Sainz
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8
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Lance Stroll
|
9
|
|
10
|
Fernando Alonso
|
11
|
Charles Leclerc
|
12
|
Logan Sargeant
|
13
|
Yuki Tsunoda
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14
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Zhou Guanyu
|
15
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Daniel Ricciardo
|
16
|
Valtteri Bottas
|
17
|
Kevin Magnussen
|
18
|
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Pierre Gasly (P) +50
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