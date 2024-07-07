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Formula 1 Britanya GP

Britanya GP öncesi: Yarış gridi

Britanya Grand Prix'sine George Russell ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lewis Hamilton olacak.

Ezel Tan
Top three qualifiers Lando Norris, McLaren F1 Team, pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Ferrari SF-24 teknik detay
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38
Pedro de la Rosa, Takım Elçisi, Aston Martin F1 Takımı, Martin Whitmarsh, Grup CEO'su, Aston Martin Performans Teknolojileri ile
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, garajdan ayrılıyor
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Logan Sargeant'ı geçiyor, Williams FW46
George Russell, Mercedes F1 W15
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Guanyu Zhou, Kick Sauber C44
Logan Sargeant, Williams FW46
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44, garajda
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Yaklaşan Brad Pit F1 filmi için pit duvarı
Pierre Gasly'nin arabası için direksiyon simidi, Alpine A524
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, pit stop yapıyor
Nicolas Hamilton Mercedes garajında
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı
Lando Norris, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı
George Russell, Mercedes F1 W15
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
George Russell, Mercedes F1 W15
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Tom McCullough, Performans Direktörü, Aston Martin F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Martin Whitmarsh, Grup CEO'su, Aston Martin Performans Teknolojileri
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Tribündeki taraftarlar
Eski Dünya Şampiyonu Jenson Button
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Polisler kırmızı bayrak sallıyor
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
George Russell, Mercedes F1 W15
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Aktör Brad Pitt yaklaşan bir filmin çekimleri sırasında
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
İlk üç sırayı alan Lando Norris, McLaren F1 Takımı, pole adamı George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı
Oscar Piastri, McLaren MCL38, sıralama turları sırasında pitte
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, garaja geri döndü
Kutup adamı George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, Parc Ferme'ye varışını kutluyor
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Pole adamı George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Mercedes-AMG F1 Takımı'ndan Lewis Hamilton'ı tebrik etti
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Kutup adamı George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, Lando Norris, McLaren F1 Takımı
84

1

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

5

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

7

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

9

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

11

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

13

  Yuki Tsunoda
(VCARB)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Stake)

15

  Daniel Ricciardo
(VCARB)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Stake)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

19

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Pierre Gasly (P) +50
 (Alpine)

 

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