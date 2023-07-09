Britanya GP öncesi: Yarış gridi
Britanya GP'sine sadece yarım saat kaldı, grid ise sürprizlerle dolu.
Yarış gridi:
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Lando Norris
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Carlos Sainz
|
6
|
George Russell
|
7
|
Lewis Hamilton
|
8
|
Alexander Albon
|
9
|
Fernando Alonso
|
10
|
Pierre Gasly
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Lance Stroll
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Logan Sargeant
|
15
|
Sergio Pérez
|
16
|
Yuki Tsunoda
|
17
|
Zhou Guanyu
|
18
|
Nyck de Vries
|
19
|
Kevin Magnussen
|
20
|
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