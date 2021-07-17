Britanya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi
Sprint sıralama yarışına Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Valtteri Bottas
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Sergio Pérez
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Daniel Ricciardo
|
8
|
George Russell
|
9
|
Carlos Sainz
|
10
|
Sebastian Vettel
|
11
|
Fernando Alonso
|
12
|
Pierre Gasly
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Antonio Giovinazzi
|
15
|
Lance Stroll
|
16
|
Yuki Tsunoda
|
17
|
Kimi Räikkönen
|
18
|
Nicholas Latifi
|
19
|
Mick Schumacher
|
20
|
Nikita Mazepin
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