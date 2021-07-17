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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sprint sıralama yarışına Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.

Britanya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

1

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Valtteri Bottas
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Williams)

9

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

13

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)
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