Britanya GP öncesi Russell harici diğer pilotlara ceza çıkmadı

İlk kez gerçekleştirilen Sprint Sıralama yarışı beklendiği üzere başlangıçta olaylı ancak sonradan nispeten durağan geçti.

Sprint sıralama seansının ardından 4 pilot inceleme altına alınmıştı. Sebastian Vettel, Nikita Mazepin ve Carlos Sainz, ikinci antrenman seansının ardından start antrenmanı esnasında yarış direktörünün talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altına alındılar.

George Russell ise ilk turda Carlos Sainz ile yaşadığı temas nedeniyle görüşmeye çağrıldı.

Ayrıca Sainz, pist dışına çıkmasının ardından tehlikeli şekilde geri döndüğü ve kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci bir olaydan daha inceleme altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından ilk olarak Russell hakkında karara varıldı ve Williams pilotunun Carlos Sainz ile olan olayı nedeniyle 3 sıra grid cezası aldığı ve yarışa 12. sıradan başlayacağı bildirildi.

Hakemler daha sonra diğer incelemelerle ilgili kararlarını da açıkladılar. Sainz'ın Russell ile yaşadığı olayın ardından piste dönerken tehlikeli hareket ettiği konusunda hakemler, incelemelerde Sainz'ın piste dönerken yeteri kadar dikkatli olmadığına dair net bir verinin olmadığını belirttiler ve herhangi bir yaptırımda bulunmadılar. Pierre Gasly'nin piste dönen Sainz'a vurmamak için tepki vermesi, hakemlerin bu konudaki kararını değiştirmedi.

Benzer şekilde Sainz, Vettel ve Mazepin'in 2. antrenmandan sonra kurallara uygun bir şekilde start antrenmanı yapmadıkları incelemesine de ceza çıkmadı ancak o start antrenmanları için pilotlar uyarı aldılar.

Pilotların antrenmanların ardından gridden start antrenmanını gridde mümkün olan en ilerideki kutudan yapmaları gerekiyor. Bu üç pilotun daha gerilerden antrenman yaptığı düşünülüyor.