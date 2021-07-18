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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Britanya'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Britanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sine elindeki en sert hamurlar olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sprint sıralama yarışı formatının uygulandığı bu hafta sonunda, pazar günkü yarış öncesinde pilotların ellerinde kaç set yeni lastik kaldığı da belli oldu.

Lewis Hamilton'ın elinde tıpkı McLaren pilotları gibi birer set orta ve sert lastik bulunuyor. Bottas, Verstappen, Perez, Ocon, Leclerc ve Sainz'da ise iki set orta ve bir set sert lastik var.

Yarışa yedinci başlayacak olan Alonso'da ise birer set yumuşak ve sert lastiğin yanı sıra, iki set de orta lastik var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Pirelli, pazar günü yapılacak yarışta tek pit stop beklediğini de açıkladı.

Sürücüler, pazar günkü yarışa istedikleri lastiklerle başlayabilecekler ve en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlanması ve 18 ila 25 tur sonra sert lastiğe geçilip finiş görülmesi olacak.

İkinci en hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 14 ila 18 tur atıp, sert lastikle finiş görmek olacak.

Çift pit stop ise "yavaş strateji" olarak belirtildi. Bu stratejiyi seçenler, yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 10 ila 15 tur attıktan sonra orta lastiğe geçebilir ve ardından 20 ila 25 tur atıp, bir başka orta lastikle finiş görebilir.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert(C1) Orta(C2) Yumuşak(C3)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 1 1 1 - 3
77. V. Bottas Mercedes 1 1 2 1 - 2
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 1 2 - - 3
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - - 4
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 1 - 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 1 - 4
5. S. Vettel Aston Martin - 2 - 2 - 3
18. L. Stroll Aston Martin - 2 - 2 1 2
14. F. Alonso Alpine 1 - 2 1 1 2
31. E. Ocon Alpine 1 - 2 1 - 3
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 1 - 3
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - - 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 1 1 1 2 1
10. P. Gasly AlphaTauri 1 1 1 1 1 2
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 1 3 1 1 -
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 1 2 1 1 1
9. N. Mazepin Haas F1 1 1 - 2 2 1
47. M. Schumacher Haas F1 1 1 - 2 2 1
63. G. Russell Williams 1 - 2 - - 4
6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2

 

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