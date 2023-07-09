Britanya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Britanya GP'sine iki saatten az süre kaldı, Pirelli de strateji beklentilerini ve pilotların elindeki lastikleri açıkladı.
Silverstone yüksek hızlı bir pist olsa da lastik sıcaklığı anlamında acımasızlığıyla bilinen bir pist değil, dolayısıyla sert hamur seçiminin pek yapılmadığını görüyoruz.
Pirelli'nin yayınladığı raporda dört farklı strateji yer aldı: ikisi çift pit, ikisi tek pit şeklinde.
Lastik koruyabilen pilotlar için sert hamurla başlayıp yumuşak hamurla yarışı tamamlamak bir seçenek, aksi takdirde orta hamurla başlayıp sert hamurla damalı bayrağa gitmek de mümkün.
Alternatif çift pit seçenekleri ise yumuşak-orta-yumuşak ve orta-sert-yumuşak şeklinde.
Strateji seçenekleri şu şekilde:
Strateji anlamında alternatiflere yönelmesini bekleyebileceğimiz bir isim dün Q1'de elenen Sergio Perez, ön gruptaki diğer pilotların aksine üç set yeni yumuşak lastiğe sahip.
Dün son bölüme kalan hiçbir sürücünün sıfır set yumuşak hamuru bulunmamakta.
Orta hamura baktığımızda ise Charles Leclerc'in bir set fazladan hamura sahip olması göze çarpıyor, kendisi Cuma ikinci antrenman seansına çıkamadı ve kenara bir set lastik koymuş oldu.
Aston Martin, üç hamurda da sıfır sete sahip olmayan tek takım.
Pilotların elindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C1)
|Orta (C2)
|Yumuşak (C3)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|11. S. Perez
|Red Bull
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|10. P. Gasly
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|81. O. Piastri
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|1
|1
|1
|-
|1
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|-
|-
|1
|-
|4
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|-
|1
|-
|1
|-
|4
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|1
|-
|4
|1
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|21. N. de Vries
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|2. L. Sargeant
|Williams
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|23. A. Albon
|Williams
|2
|-
|1
|-
|-
|4
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