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Formula 1 / Son dakika

Britanya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

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Britanya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 08:11

Pirelli, Britanya Grand Prix'si öncesi pilotların yeni ve eski lastik hamurlarının sayısını açıkladı.

Pirelli, Britanya Grand Prix'sine C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in elinde sadece bir set yeni C1 lastik bulunuyor.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Red Bull pilotu Max Verstappen, McLaren ve Renault sürücülerinde ise 1'er set yeni C1 ile yeni C2 lastik bulunuyor.

Ferrari'den Charles Leclerc'in elinde ise bir set yeni C1 ve bir set yeni C3 lastik var.

 
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Editör Kemal Şengül

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