Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Britanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Britanya GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ezel Tan
Kevin Magnussen, Haas VF-24, arrives on the grid

Kevin Magnussen, Haas VF-24, arrives on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor,  turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi sayıları:

Sürücü Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 4 4 4 4 2 2 5
11. S. Perez Red Bull RBPT 3 3 3 3 2 2 4
63. G. Russell Mercedes Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
16.  C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 4 3 2 2 4
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
81. O. Piastri McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
04. L. Norris McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
18.  L. Stroll Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
31. E. Ocon Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 5
10. P. Gasly Alpine Renault 4 4 4 4 2 2 5
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 3 3 3
02. L. Sargeant Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
3. D. Riccİardo RB RBPT 3 3 3 3 2 2 4
22. Y. Tsunoda RB RBPT 3 3 3 3 2 2 4
77. V.  Bottas Sauber Ferrari 2 2 2 2 3 3 3
24. G. Zhou Sauber Ferrari 2 2 2 2 2 2 3
20. K.  Magnussen Haas Ferrari 2 2 2 2 2 2 3
27. N. Hulkenberg Haas Ferrari 2 2 2 2 2 2 3

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Formula 1, Hamilton'ın Mission 44 vakfıyla iş birliği yapacak
Sonraki haber Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"
Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"

Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"

Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"
Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Son Haberler

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye