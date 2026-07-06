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Formula 1 Britanya GP

Britanya GP neden güvenlik aracı arkasında sonlandı?

Britanya GP’sinin son turunda yaşanan güvenlik aracı karmaşasına dair bir açıklama yayınlayan FIA, sistemde bir "yazılım hatası" yaşandığını söyledi.

Haydn Cobb Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Yarışın bitimine altı tur kala Max Verstappen’in Stowe virajında kaza yapmasıyla piste giren güvenlik aracı, son bölümlerde heyecanlı bir strateji savaşı yaşanmasına neden olmuştu.

Red Bull aracı çakıl havuzundan çıkarıldıktan sonra FIA yarış yönetimi standart prosedürü uygulayarak tur bakımından geride kalmış araçların konvoyu geçmesine ve turlarını geri almasına izin verdi.

Birkaç tur geride olan araçlar sondan bir önceki turda konvoyu geçti. Ancak F1 kurallarına göre, bu prosedür tamamlandıktan sonra güvenlik aracı arkasında bir tam turun daha atılması gerekiyor.

Bu kural uygulandığında, o turun zaten yarışın son turu olması ve damalı bayrağın güvenlik aracı arkasında sallanması bekleniyordu. 

Fakat tam bu esnada yarış yönetiminin bilgi sisteminde "Güvenlik Aracı bu tur pistten çıkıyor" mesajı belirdi. Bu mesaj, yarışın son turda yeniden başlayacağı anlamına geliyordu. Sadece sekiz saniye sonra sistem kendini güncelleyerek "Güvenlik Aracı pistte" uyarısına geri döndü ve yarış güvenlik aracı arkasında sona erdi.

FIA Safety Car

FIA Safety Car

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yarışın ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan FIA, kuralların aslında doğru uygulandığını ancak ekrana yansıyan mesajın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirtti: "Güvenlik Aracı kurallarını içeren Madde B5. 13.5, tur yemiş araçların konvoyu geçme prosedürünün ardından bir tam turun daha tamamlanması gerektiğini açıkça belirtir."

"Yarış ekibimiz bu kuralı doğru şekilde takip etmiştir."

"Ekranda beliren 'Güvenlik Aracı bu tur içeri giriyor' mesajı, tamamen bir yazılım hatası nedeniyle yanlışlıkla yayınlanmıştır."

Kuralların harfiyen uygulanmasıyla olası bir son tur mücadelesi için pite girip yeni yumuşak lastikler takan Charles Leclerc, yerini koruyarak zafere ulaştı.

Pite girmeyerek pistte kalan Mercedes pilotu George Russell ikinci sıraya yükselirken; tıpkı Leclerc gibi lastik değişimi için pite giren Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada tamamladı.

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